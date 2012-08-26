سالگرد درگذشت استاد "علیرضا احمد زاده" نویسنده و منتقد تئاتر کشور در کرج برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ شامگاه شنبه بزرگداشت استاد "علیرضا احمد زاده" نویسنده و منتقد تئاتر کشور هم زمان با اولین سال درگذشت وی در تالار استاد سیروس صابر و با حضور ابراهیم شریفی سرپرست معاونت هنری سینمایی اداره کل ارشاد البرز، نصرالله قادری رئیس کانون ملی منتقدان تئاتر، دکتر محمد ابراهیمیان نمایشنامه نویس، استاد صمد چینی فروشان پیشکسوت تئاتر و جمعی از دوستان و همکاران زنده یاد احمد زاده باز هم در سکوت خبری برگزار شد.

درمراسم سالگرد استاد احمد زاده بخشی از زندگینامه وی خوانش شد؛ علیرضا احمد زاده متولد 1348 از شهر کرج بود، تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی سینما و کارشناسی ارشد با گرایش نمایش از دانشکده سینما و تئاتر اخذ کرد.

وی تا اواخر عمر خود علی رغم تدریس در دانشگاه شغل معلمی را نیز در مدارس و دبیرستان ها حفظ کرده بود.

در اوایل دهه 70 در آثارش تحت تاثیر نگاه سهراب سپهری قرار گرفت و پیش تر به عکاسی خبری روی آورده بود؛ رفته رفته با انجمن سینمای جوانان کرج آشنا شد و از این مجرا به دلیل علاقه وافر به جهان پر رمز و راز تئاتر کشانده شد. سال 1365 ازدواج کرد و ماحصل این زندگی سیاوش و سپهر بودند.

احمد زاده تدریس در دو دانشگاه هنر و سوره را تا اواخر عمر خود ادامه داد و صبح روز سوم شهریورماه سال 90 در سال 52 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت.

از این منتقد، نویسنده تئاتر 15 فیلم، 25 نمایشنامه، 5 کتاب و اجرای 9 نمایش صحنه در حافظه تاریخ هنر سینما و تئاتر کشور برجای مانده است.

زنده یاد احمد زاده در حوزه نگارش نقد نیز آثار بیشماری را در مطبوعات کشور به چاپ رسیده است. ”شبانه“، ”استخوان، فالخن و چیزهای دیگر“،”فکر کردن ممنوع“ از جمله نمایشنامه های برجای مانده از وی بوده است و علاوه بر آن نمایشنامه‌های دیگری را نیز در دست چاپ داشت که میتوان به ”زنی که تصمیم داشت شوهرش را بکشد“،”پنجره‌ها“،”چای و روزنامه“، ”تراژدی سلطان گدایان تهرون“"پرده آخر"اشاره کرد.

نخستین سالگرد درگذشت استاد علیرضا احمد زاده با پخش نماهنگ کوتاهی از زندگی و سخنان وی، برشمردن ویژگی شاخص اخلاقی این هنرمند توسط دوستان ، فیلم کوتاه 20 دقیقه ای و رونمایی از لوح فشرده یادنامه این منتقد و نویسنده تئاتر همراه بود.

دراین مراسم ژوبین منصور یار نیز ترانه "من پرنده شدم" را به یاد زنده یاد احمد زاده اجرا کرد و یک قطعه پیانو در سوگ فراق این هنرمند نواخت.

سرپرست معاونت هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در جمع اهالی تئاتر به تجربه کوتاه اما تاثیر گذار خود با زنده یاد احمد زاده در زمان عضویت در شورای نظارت و ارزشیابی اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه مدت کوتاهی با وی برخورد داشته ام اما در همین زمان سعه صدر و تلاش مستمر و مداوم ایشان در حوزه تئاتر، نویسندگی و نقد این هنرمند را جمله افراد شاخص قرار می داد.

دکتر محمد ابراهیمیان نیز در بخش دیگری نحوه آشنایی خود را از طریق مقاله تئاتر با زنده یاد احمد زاده یادآور شد و عنوان کرد: مقاله تئاتر مهاجرت را نوشته بودم و از این طریق با احمد زاده آشنا شدم.

وی افزود: هم کلامی با احمد زاده هیچگاه برایم خسته کننده نبود و برای همنشینی با او باید دنیای وسیع اش را کشف می کردی.

استاد صمد چینی فروشان پیشکسوت تئاتر نیز در ادامه ترجیح داد به جای روخوانی از متن از پیش نوشته شده خطاب به تصویر بزرگ شده زنده یاد احمد زاده واگویه های خود را با وی درمیان بگذارد.

وی عنوان کرد: دلم می خواهد از تلاش های خستگی ناپذیرت، هوش و ذکاوتت در تئاتر و سینما و .. بگویم.

چینی فروشان ضمن ابراز تاسف از جمعیت حداقلی حاضر در مراسم سالگرد این هنرمند گفت: این جمع صمیمانه ترین، زیباترین و بی ادعا ترین جمعیتی است که می توانست برای سالگردت دراین اینجا جمع شود.

پیشکسوت تئاتر در ادامه با طرح برخی از دغدغه های موجود عنوان کرد: شرایط موجود در شهر کرج موجب شده تا هنرمندان کسب موفقیت ها را در تهران جستجو کنند و این شرایط باید هر چه سریع تر تغییر پیدا کند.

مراسم سالگرد درگذشت زنده یاد "علیرضا احمدزاده" عضو پیوسته کانون ملی منتقدان تئاتر ایران و یکی از اعضای ایرانی کانون جهانی منتقدان تئاتر به همت اراده کل ارشاد استان البرز و همراهی خانواده وی در تالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سکوت خبری و کم مهری دوستان وی برگزارشد.