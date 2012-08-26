زمینهای کشاورزی هندیجان به شوره زار تبدیل شده اند

حبیب آغاجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تامین آب در بخش شرب و کشاورزی از مشکلات اصلی استان خوزستان است و بسیاری از مردم و کشاورزان با این مشکل مواجه هستند.

وی با بیان اینکه در برخی نقاط استان کشاورزان با مشکل کمبود و نبود آب مواجه هستند، گفت: زمینهای بسیاری از جمله در هندیجان به دلیل کمبود آب در حال تبدیل به شوره زار هستند که مسئولان در این راستا باید تدبیری اتخاذ کنند.



آغاجری به طرحهای غدیر و کوثر اشاره کرد و افزود: اجرایی کردن این طرحها می تواند مشکلات شهروندان را در بخش آب کاهش دهد. براین اساس امیدواریم اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه‌ ها تامین شود تا وضعیت آب آشامیدنی و کشاورزی در استان بهبود یابد.



وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی موجود در ماهشهر و بندر امام گفت: اگرچه صنایع پتروشیمی مزایایی برای استان دارند اما این صنایع مشکلات زیست‌ محیطی بسیاری از جمله آلودگی محیط دریا و هوا را به وجود آورده اند.



نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان محیط زیست تصریح کرد: این سازمان در جلوگیری از فعالیت صنایع آلاینده محیط به وظیفه خود عمل نکرده است.



وی همچنین با اشاره به فعالیت 18 مجتمع پتروشیمی در ماهشهر و وقوع روزانه حوادث سوختگی، اظهار کرد: متاسفانه این شهر فاقد بیمارستان سوانح سوختگی است و فاصله این شهر با بیمارستان سوختگی در اهواز 100 کیلومتر و در گناوه 200 کیلومتر است.



عضو مجمع نمایندگان خوزستان با انتقاد از حذف حق بدی آب و هوا از حقوق کارمندان استان گفت: این مسئله در حال پیگیری از سوی نمایندگان است و در این مورد با رئیس جمهوری مکاتبه شده است.



وی تصریح کرد: برخی مناطق شهری بدون داشتن شرایط لازم از لیست مناطق محروم خارج شده‌اند و مالیات آنها به 10 درصد رسیده که این موضوع باید پیگیری شود.



آغاجری همچنین خواستار اختصاص یک کرسی دیگر در مجلس برای حوزه انتخابیه ماهشهر، هندیجان و امیدیه شد و گفت: این حوزه انتخابی با دارا بودن 450 هزار نفر جمعیت تنها یک نماینده در مجلس دارد.