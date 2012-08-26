افتتاح کامل پروژه انتقال آب به قم از سرشاخه های دز در دهه فجر امسال

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید توکلی بینا در نشست مطبوعاتی که در محل نمایشگاه "جلوه های ماندگار خدمت" قم برگزار شد، اظهار داشت: در دوسال گذشته توسط شرکت آب و فاضلاب قم 170 کیلو متر لوله گذاری آب و فاضلاب به بهره برداری رسید و همچنین نزدیک به 25 هزار حادثه آب و فاضلاب رخ داده که توسط همکاران ما بر طرف شد.

وی ادامه داد: در خصوص مسکن مهر باید گفت که تنها نهادی هستیم که دو خدمت را به طور همزمان ارائه می دهیم و این خدمات در واحد های افتتاح شده به طور کامل انجام گرفته است و در واحدهای پیش ساخته نیز در حال ارائه است.



توکلی بینا افزود: دو مخزن آب برای تامین آب شهر قم در دست افتتاح داریم که تا دو ماه دیگر بهره برداری می شوند، همچنین تصفیه خانه قم با 10 درصد پیشرفت کار در حال اجرایی شدن است که طی سال گذشته و امسال ظرفیت تصفیه آب از 2 هزار لیتر در ثانیه به چهار هزار لیتر در ثانیه می رسد.



وی با بیان اینکه پروژه انتقال آب شرب از سرشاخه های دز تا دهه فجر امسال به پایان خواهد رسید، گفت: در ماه های گذشته تعدادی از خدمات به دفاتر پیشخوان واگذار شده است، اما به منظور بهبود ارائه خدمات بهتر به مشترکین، نرم افزار جدیدی به بهره برداری رسیده است که در نمایشگاه هفته دولت رونمایی شده است و این نرم افزار تمامی خدمات ارائه شده توسط شرکت آب و فاضلاب را در اختیار مشترکین قرار می دهد.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب قم تاکید کرد: همچنین یک کار چند درگاهی انجام گرفته است که یکی از درگاه های آن درگاه الکترونیک و سایت طراحی شده است، این تنها سایتی است که علاوه بر انعکاس اخبار و فعالیت ها، خدمات ارائه شده شرکت را نیز در اختیار مشترکین قرار می دهد و مردم می توانند با مراجعه به آن تمامی کارهای اداری خود در ارتباط را شرکت آب و فاضلاب را انجام دهند.



وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از درگاه ها، درگاه پیشخوان دولت است که طی یک سال گذشته در سطح صنعت آب و فاضلاب در حال فعالیت است، ادامه داد: شرکت آب وفاضلاب استان با 20 درصد پرتی آب، رتبه دوم را در این زمینه داردکه در این میان هشت درصد پرت های واقعی مانند ترکیدن لوله و 12 درصد پرت های پنهان مانند انشعاب های غیر مجاز یا اشتباه کنتورها است.



سرانه مصرف آب در قم به ازای هر نفر 169 لیتر است

توکلی بینا تصریح کرد: در شاخص سرانه پوشش مشترکین نیز مقام اول کشوری را در اختیار داریم، همچنین در طی سال گذشته بیش از 60 میلیارد تومان برای پروژه های استانی هزینه شده است، از جمله این پروژه ها احداث تصفیه خانه آب است که در سال 93 به بهره برداری خواهد رسید و با احداث این طرح به اندازه تمام جمعیت شهر ظرفیت تصفیه آب خواهیم داشت.



وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شبکه فاضلاب در 33 درصد شهر قم وجود دارد که این از برکات سفر رهبری و کمک های بانک توسعه اسلامی تامین شده است، گفت: سرانه مصرف آب در قم به ازای هر نفر درهر روز 169 لیتر است که نسبت به استان های مانند تهران با توجه به وضعیت جغرافیایی قم بسیار کم است.



توکلی بینا ادامه داد: در زمینه طرح جداسازی آب شرب از آب های غیر شرب با شهرداری قم در حال رایزنی هستیم و تا امروز 35 درصد این پروژه انجام شده است، همچنین سال گذشته در زمینه مسائل فرهنگی نیز فعالیت هایی مانند برگزاری انواع همایش ها برای بانوان، نظام مهندسی و کارمندان بعضی ادارات برای آموزش نحوه صرفه جویی در مصرف آب واجرای 500 برنامه نمایشی در مدارس و مهدکودک های قم است.



پرداخت قبوض از طریق سامانه های الکترونیک

وی با بیان اینکه در حال حاضر 80 درصد قبوض آب در قم به صورت الکترونیک توسط مردم پرداخت می شود، گفت: تفاهم نامه ای در هفته دولت با شرکت مخابرات داشته ایم تا مشترکین بتوانند از طریق تلفن 1818 قبض آب خود را بپردازند که این طرح در طی دوهفته آینده اجرایی خواهد شد، همچنین سامانه پیامکی به شماره 30001229 برای افزایش تعامل با مردم و امکان ارتباط مستقیم مشترکین با شرکت در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب قم در پایان اظهار داشت: شاخص مصرف آب در تابستان امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته سه درصد افزایش یافته است که این افزایش نیز تا حدود زیادی به دلیل انجام پروژه مسکن مهر و البته افزایش بیش از سه درصدی مشترکین ما است.

