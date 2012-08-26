140 ایستگاه مطالعه در سطح خوزستان فراهم شده است

لفته منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماهیت نهاد کتابخانه های عمومی که یک نهاد غیر دولتی است، از نظر حقوقی قابلیتهای مختلفی برای مشارکت و همکاری پیش بینی شده است که سازمانها و ادارات دولتی را مختار و مجاز به هرگونه سرمایه گذاری مشترک با این نهاد می کند.

وی با بیان اینکه در این راستا 9 طرح اجرایی و کارشناسی شده در نقاط مختلف کشور به صورت پایلوت اجرا شده است، افزود: یکی از این طرحها ایستگاه مطالعه است که به منظور افزایش کمی و کیفی وضعیت کنونی مطالعه و کتابخوانی در جامعه ایجاد شده است.



منصوری افزود: در استان خوزستان این ایستگاه های مطالعه نیز با سرمایه گذاری اولیه استانداری خوزستان همانند دستگاه های خودپرداز بانکها در مراکز پر رفت و آمد شهرهای استان راه اندازی شد.



وی در بخش دیگر سخنان خود به وضع نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان اشاره کرد و گفت: خوزستان دارای 154 باب کتابخانه عمومی نهادی و مشارکتی است و به طور متوسط به ازای هر 30 هزار نفر یک باب کتابخانه عمومی وجود دارد، این در حالی است که به بر اساس استاندارد‌ها به طور متوسط به ازای هر 25 هزار نفر باید یک کتابخانه موجود باشد.



منصوری تصریح کرد: خوزستان از لحاظ تعداد کتابخانه ها در رتبه پنجم کشور و بعد از استانهای اصفهان، تهران، فارس و خراسان رضوی قرار دارد.



وی زیربنای کتابخانه‌ های عمومی استان را 77 هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: سرانه دسترسی هر خوزستانی به کتابخانه برای هر 100 خوزستانی تقریبا یک و نیم مترمربع است این در حالیست که طبق سند نهضت مطالعه مفید سرانه دسترسی به فضای کتابخانه تا سال 1404 باید به هشت مترمربع به ازای هر 100 نفر برسد و این هدفگذاری تا پایان برنامه پنجم توسعه چهار مترمربع به ازای هر 100 نفر است.



مدیرکل کتابخانه های خوزستان تصریح کرد: بر این اساس یکی از طرحهای این سند افزایش سرانه فضای کتابخانه‌ های عمومی به میزان سالانه نیم متر به ازای هر 100 نفر است.



وی به جایگاه سوم خوزستان از لحاظ تعداد اعضای فعال بعد از تهران و اصفهان اشاره کرد و گفت: 178 هزار نفر در استان عضو کتابخانه‌ های عمومی هستند به طوری که در حال حاضر سرانه عضویت به ازای هر 100 نفر جمعیت چهار نفر است.



منصوری با اشاره به اینکه براساس سند چشم انداز باید به جایی برسیم که تا سال 1404 در حدود 35 درصد جمعیت استان عضو کتابخانه های عمومی باشند، افزود: براین اساس تثبیت نرخ رشد دو درصد افزایش سالانه از طرحهای این سند است.



وی همچنین سرانه کتاب به ازای هر خوزستانی را سه دهم عنوان کرد و افزود: هم اکنون یک میلیون و 640 هزار جلد کتاب در مخازن کتابخانه های عمومی استان موجود است.



مدیرکل کتابخانه های خوزستان جایگاه استان از لحاظ تعداد کتاب را در رتبه هفتم کشوری اعلام کرد و گفت: از اهداف سند نهضت مطالعه مفید، فراهم آوری چهار جلد کتاب به ازای هر فرد در کتابخانه‌ های عمومی و هدف‌ گذاری برنامه پنجم توسعه یک و نیم جلد کتاب به ازای هر ایرانی است.