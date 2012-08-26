به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید محمود ترابی صبح یکشنبه در آئین افتتاح و بهره برداری از 20 پروژه عمرانی در شهرستان دامغان با حضور استاندار ، جمعی از مدیران کل استان و مسئولان شهرستان دامغان با اشاره به اینکه هفته دولت فرصت بیان خدمات و زحمات دولتمردان است، اظهار داشت: در کنار نقاط قوت دولت باید از کمبود ها و مشکلات نیز سخن گفت تا دولتمردان بتوانند برای حل این مسائل و مشکلات بیان شده چاره اندیشی کنند.

وی اضافه کرد: یکی از اولویت های دولت باید تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام باشد تا مردم بهتر بتوانند خدمات دولت را لمس کنند .

امام جمعه دامغان ضمن تاکید بر اینکه خدمت صادقانه به مردم همواره از تاکیدات رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری بوده است، تصریح کرد: دولتمردان و مسئولان اجرایی باید بیش از گذشته به این موضوع توجه کنند و آن را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی به بحث بهداشت و درمان در جامعه پرداخت و اظهار داشت: موضوع بهداشت و درمان از ضروریات جامعه است و مسئولان باید در کنار دیگر مسائل به این موضوع مهم و اساسی توجه ویژه داشته باشند.

ترابی بار دیگر خواستار افتتاح و راه اندازی بیمارستان جدید الاحداث 160 تخت خوابی ولایت دامغان شد و گفت: این بیمارستان از رهاورد سفر مقام معظم رهبری به مردم شهرستان دامغان هدیه شد و مسئولان استان باید هرچه زودتر زمینه افتتاح و بهره برداری این بیمارستان را فراهم و آن را در اختیار مردم قرار دهند.

وی یادآور شد: شهرستان دامغان در حال حاضر از داشتن پزشک متخصص زنان و زایمان محروم است و این موضوع به عنوان یکی دیگر از موضوعات و مشکلات بهداشت و درمان این شهرستان تبدیل شده که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی سمنان باید در جهت رفع این مشکل گام بردارند.

امام جمعه دامغان همچنین خواستار مرمت و بازسازی هرچه سریعتر کاروانسرای شاه عباسی و تبدیل آن به موزه دامغان شد.

وی در پایان بیکاری را از مهمترین مشکلات شهرستان دامغان ذکر کرد و اظهار داشت: مسئولان باید در جهت ایجاد اشتغال و حمایت از سرمایه گذاران گام بردارند تا این معضل که امروزه گریبانگیر خانواده های دامغانی شده نیز مرتفع شود.