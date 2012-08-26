بهره برداری از 20 طرح عمرانی، آموزشی، کشاورزی و خدماتی در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، 20 طرح عمرانی، آموزشی، کشاورزی و خدماتی شهرستان دامغان در چهارمین روز از هفته گرامیداشت دولت با حضور استاندار سمنان و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان و مسئولین شهرستان دامغان افتتاح شد.

این پروژه ها شامل ساختمان اداری و آموزشی شهید آوینی دانشگاه پیام نور مرکز دامغان در زمینی به مساحت 2 هزار و 300متر مربع، سالن ورزشی یادگار امام در زمینی به مساحت 2 هزار و 470 متر مربع و مجموعه فرهنگی الغدیر در زمینی به مساحت 540متر مربع، شبکه آبیاری فرعی اراضی کشاورزی پایین دست سد خاکی شهید سید حسن شاهچراغی به طول 48 کیلومتربه 7روستای پایین دست سد و با هدف تامین آب کشاورزی و جلوگیری از هدر رفتن آب از جمله طرح های افتتاح شده در این شهرستان بوده است.

گازرسانی به 10روستای منطقه قهاب صرصر شامل روستاهای حاجی آباد، علی آباد مطلب خان، شیرآشیان، بخش آباد، قدرت آباد، دولت آباد، الله آباد، رضی آباد، عوض آباد و حجاجی با 200 خانوار و با 32 کیلومتر لوله گذاری شبکه نیز از دیگر پروژه هایی بود که در روزهای آغازین هفته دولت افتتاح شد.

برای افتتاح و بهره برداری این 20 طرح 60میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی، استانی و سایر منابع تامین و هزینه شده است.

حضور در گلزار شهدای دامغان، بازدید از مجتمع در حال ساخت فولاد کویر و کاروانسرای شاه عباسی و دیدار با خانواده شهید محمدرضا فولادیان و جانباز قربانعلی قدرت آبادی از دیگر برنامه های سفر یکروزه استاندار سمنان و هیئت همراه به شهرستان دامغان بود.

به گزارش مهر، استاندار سمنان را در این سفر امام جمعه، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان دامغان همراهی کردند.