تفکر شهید رجایی چراغ راه خدمتگزاران نظام است

فرهاد پورغراوی علوانی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی همواره از نقش و تاثیر رهبران و نخبگان سیاسی تاثیرگذار در پیروزی انقلاب وحشت داشته اند و با دست زدن به عملیات تروریستی سعی کرده اند، آنان را به شهادت برسانند.

وی افزود: تفکر شهید رجایی و اعمال صادقانه دولت وی در خدمت به ملت بزرگوار ایران به عنوان الگو و چراغ راهی برای همه خدمتگزاران به نظام جمهوری اسلامی و مردم زنده می ماند.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان عنوان کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد مدیران است که با استفاده از آن نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و در راستای رفع و یا تقویت آنها بکوشند.



وی همچنین عنوان کرد: در این فرصت مغتنم باید تلاش کرد تا به منظور ارتباط و تعامل بیشتر با مردم که صاحبان اصلی انقلاب و نظام هستند دستاوردهای دولت را به خوبی تبیین و اطلاع رسانی کنیم.



پورغراوی علوانی در پایان با اشاره به اینکه همه تلاش ما در هفته دولت ارتقابخشی به عملکرد بخشهای مختلف اجرایی شهرستان است، گفت: در این دولت تاکنون خدمتگزار گامهای متعالی برای عمران و آبادی برداشته شده است.