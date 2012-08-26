پل روگذر راه آهن شلمچه 30 درصد پیشرفت دارد

خسرو رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احداث خط آهن ایران به عراق که قرار است از طریق مرز شلمچه صورت بگیرد می تواند باعث شکوفایی منطقه و رونق بخشیدن به صادرات کشور شود.

وی افزود: به توجه به اینکه حمل و نقل ریلی، امن ترین شیوه حمل و نقل در دنیا به حساب می آید، اتصال ریلی ایران به عراق از طریق مرز زمینی شلمچه می تواند برکات فراوانی را برای شهرهای خرمشهر و حتی آبادان داشته باشد.



رشیدی تصریح کرد: شهرهای آبادان و خرمشهر در جنگ لطمات فراوانی متحمل شده اند و دولت قصد دارد این دو شهر را به دوران با شکوه گذشته بازگرداند و در این راستا یکی از اقدامات دولت برای تحقق این امر، احداث راه آهن ایران و عراق از طریق مرز شلمچه است.



مدیر کل راه آهن جنوب با اشاره به اینکه تکمیل راه آهن ایران و عراق در حال رسیدن به نقطه نهایی است، گفت: با احداث پل روگذر شلمچه که هم اکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، عمده فعالیتهای ما برای برقرای این اتصال ریلی به دو کشور به مراحل نهایی خواهد رسید.



رشیدی همچنین عنوان کرد: نسل جدید قطارهای سریع السیر همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر به خط آهن خرمشهر – اهواز پیوست.



وی عنوان کرد: با بازسازی 160 کیلومتر از خطوط آهن خرمشهر - اهواز شرایط مناسبی برای استفاده از قطار پرسرعت مهیا شده است. با پیوستن قطار ریل باس به خط آهن خرمشهر – اهواز علاوه بر افزایش امنیت سفر، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت حدود 338 مسافر به ظرفیت قطارهای این خط آهن افزوده شد.



مدیر کل راه آهن جنوب گفت: برای پیوستن قطار ریل باس به خط آهن خرمشهر – اهواز بیش از 50 میلیارد تومان هزینه شده است.



خوزستان بیش از 900 کیلومتر خطوط اصلی و فرعی راه آهن دارد.



انتصاب در راه آهن جنوب

در رویدادی دیگر در راه آهن جنوب کشور، خسرو رشیدی مدیرکل راه آهن جنوب با صدور حکمی سید علیرضا حسن پور شیرازی را به عنوان معاون مالی اداری منصوب کرد.



حسن پور سمتهایی همانند کارشناس مرکز تحقیقات راه آهن تهران، کارشناس راه آهن ناحیه لرستان و معاون مالی و اداری راه آهن لرستان را در کارنامه فعالیتهای خود در راه آهن کشور دارد.