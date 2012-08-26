12 پروژه عمرانی در بخش آبفای خوزستان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی صنیعی نژاد اظهار کرد: در راستای تامین کمی و کیفی آب شرب و ارتقای شاخصهای بهداشتی فاضلاب شهرهای استان، شرکت آبفای خوزستان همزمان با هفته دولت 12 پروژه عمرانی را در بخش فاضلاب، اصلاح شبکه وآب شهری استان با اعتبار77 میلیارد و 500 میلیون ریال در 6 شهر استان به بهره برداری می رسند.



وی بخش عمده ای از اعتبارات هزینه شده برای اجرای پروژه ها را از محل اعتبارات ملی و استانی دانست و عنوان کرد: بهره برداری از سه پروژه آبرسانی و 9 پروژه فاضلاب از جمله مواردی هستند که در این هفته به بهره برداری می رسد.

صنیعی نژاد پروژه های افتتاح شده در هفته دولت را شامل احداث تلمبه خانه و خطوط انتقال فاضلاب، احداث مخزن، حفر و تجهیز چاه، احداث شبکه آب در شهرها و احداث شبکه فاضلاب و نصب انشعابات عنوان کرد.



وی پروژه های هفته دولت این شرکت را مربوط به شهرهای آبادان، خرمشهر، شوشتر، سردشت دزفول، باغملک و ماهشهر دانست.



شرکت آب و فاضلاب خوزستان، در زمان حاضر به 53 شهر با واگذاری551 هزار انشعاب در بخش آب با زیر پوشش بردن2 میلیون و7 هزار نفر خدمات ارائه می کند که پوششی صدردرصدی در این بخش دارد.



در بخش فاضلاب نیز با زیر پوشش خدمات بردن 743 هزار نفر با ایجاد187 هزار انشعاب، پوششی 38 درصدی دارد.