همایش توانمندی های استان قزوین در مسکو برگزار می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، به منظور هماهنگی در زمینه برگزاری همایش تخصصی معرفی توانمندی های استان قزوین در روسیه جلسه ای عصر روز شنبه در هتل وگای مسکو برگزار شد.





در این جلسه که ذبیح الله نادری دبیر اول سفارت ایران در روسیه، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین و سرپرست هیئت اعزامی، نیما بصیری نائب رئیس اتاق بازرگانی، علی محمد قاسمی مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان قزوین، محسن مبارکی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و چند تن از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خشکبار، نساجی، کریستال و صنایع بسته بندی و چاپ هم حضور داشتند در خصوص برنامه های همایش توانمندی های استان قزوین

در مسکو تبادل نظر شد.





ذبیح الله نادری در این نشست گفت: سفر هیئت تجاری استان قزوین به روسیه فرصت بسیار مناسبی است تا ظرفیتها و توانمندی های استان قزوین در بخشهای مختلف را به تجار روسی معرفی کنیم که این کار می تواند زمینه بازاریابی محصولات ایرانی را فراهم کند.



دبیر اول سفارت ایران در روسیه بیان کرد: حضور بیش از 70 تن از بازرگانان و تجار توانمند روسی و 30 تن از تجار قزوین جایگاه خاصی به این همایش داده است و روسها بسیار مایلند با ایرانیها وارد مذاکره شوند و روابط اقتصادی را توسعه دهند.



نادری تصریح کرد: برپایی نمایشگاه های تخصصی از جمله مسائلی است که مورد توجه تجاری ایرانی و روسی است که امیدواریم در این همایش به توافق لازم در این زمینه نیز دست یابیم.





این مسئول بیان کرد: در این همایش از یک هیئت تجاری روسی دعوت خواهد شد تا با سفر به استان قزوین از توانمندی های صنعتی و کشاورزی این استان دیدن کند تا ظرفیت های منطقه را برای سرمایه گذاری مشترک و خرید کالا مورد بررسی قرار دهد.



نادری اظهارداشت: بررسی راههای سرمایه گذاری مشترک بین تجار روس و قزوین از دیگر مسائلی است که در این همایش مطرح خواهد شد.



به گفته دبیر اول سفارت ایران در روسیه همایش توانمندی های استان قزوین فردا دوشنبه در محل اتاق بازرگانی شهر مسکو برگزار خواهد شد.

هیئت تجاری قزوین بسیار فعال و اجرایی است



نادری تصریح کرد: خوشبختانه هیئت تجاری استان قزوین از معدود هئیت های است که هدفمند و قوی برای عملیاتی کردن توسعه صادرات غیر نفتی وارد کار شده که با این عزم جدی می تواند کارهای خوبی برای بازاریابی و حضور در بازار بزرگ مصرف این کشور ایفا کند.

در این جلسه نیما بصیری نائب رئیس اتاق بازرگانی قزون ضمن تشکر از همکاری صمیمانه سفارت جمهوری اسلامیاران در روسیه و استانداری قزوین از ایجاد فرصتهای صادراتی و سرماه گذاری مشترک توط تجار قزوینی در روسیه تقدیر کرد و از هیئت اعزامی خوات با مشارکت جدی در این همایش نسبت به بازاریابی و شناسایی طرف های تجاری خود اقدام کنند.





وی گفت: تشکیل کنسرسیوم خشکبار و کشمش کار بسیار ارزشمندی است که می تواند حضور بلند مدت بازرگانان استان را با سود مناسب در روسیه تضمین کند و از آنجا که حرکت نو و جدیدی است در صورت موفقیت می تواند به عنوان الگو در سایر بخشهای اقتصادی کشور هم اجرایی شود.



این فعال اقتصادی یادآورشد: تنظیم پیش نویس دو تفاهم نامه در این سفر در مراحل پایانی است که امضاء خواهد شد که با اجرایی شدن آن گام ارزشمندی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری قزوین با روسیه، چوواش، نیژنی نووگراد، چابکسری و ریوتوف برداشته خواهد شد.



در این جلسه همچنین دو کمیته تخصصی در زمینه خشکبار، نساجی و صنعت بسته بندی و چاپ شکل گرفت تا در همایش وز دوشنبه مفاد تفاهم نامه و مذاکرات تجاری ایران و روس را تنظیم کند.

خبرنگار: محمد رضا جباری

عکس: مسعود امیرآبادی