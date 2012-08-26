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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۳۶

محبی خبر داد:

جشن خودکفایی 4500 خانوار تحت پوشش کمیته امداد در بوشهر

جشن خودکفایی 4500 خانوار تحت پوشش کمیته امداد در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از برگزاری جشن خودکفائی چهار هزار و500 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان بوشهر خبر داد.

فرید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در نقاط مختلف کشور یکی از سیاست‌های مهمی است که با جدیت دنبال می‌شود و اقدامات بسیار مهمی در این زمینه صورت گرفته و به نتایج خوبی نیز دست یافته‌ایم.

وی به برگزاری جشن توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری شاهد برگزاری جشن توانمندسازی چهار هزار و 500 نفر از مددجویان کمیته امداد استان خواهیم بود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر اضافه کرد: در سال گذشته نزدیک به هفت هزار شغل پایدار برای مددجویان تحت حمایت ایجاد کرده‌ایم و در سال جاری نیز اگر حمایت‌های لازم را داشته باشیم، پنج هزار شغل را ساماندهی خواهیم کرد.

وی به مزایای توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ما برای داشتن جامعه سالم می‌بایست ساز وکاری را در برنامه‌های اجتماعی خود قرار دهیم تا بتوانیم جامعه ای کار آمد و موفق داشته باشیم.

محبی اضافه کرد: در استان بوشهر حدود دو هزار و 500 دانشجو و طلبه تحت حمایت داریم و سالانه بیش از 450 در رشته‌های مختلف تحصیلی فارغ‌التحصیل و آماده ورود به عرصه کار و اشتغال می‌شوند که ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی برای آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به موفقیت و راهیابی مددجویان در عرصه‌های مدیریتی استان و شهرستان و یا در مجلس حضور دارند یا مخترعانی که اختراعاتشان ثبت شده است، اذعان داشت: همه سعی و تلاش خود را برای خدمات‌دهی بهتر و مناسب‌تر به افراد تحت پوشش به کار خواهیم گرفت.

کد مطلب 1680424

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