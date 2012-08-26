جشن خودکفایی 4500 خانوار تحت پوشش کمیته امداد در بوشهر

فرید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در نقاط مختلف کشور یکی از سیاستهای مهمی است که با جدیت دنبال میشود و اقدامات بسیار مهمی در این زمینه صورت گرفته و به نتایج خوبی نیز دست یافتهایم.
وی به برگزاری جشن توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته در سال جاری شاهد برگزاری جشن توانمندسازی چهار هزار و 500 نفر از مددجویان کمیته امداد استان خواهیم بود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر اضافه کرد: در سال گذشته نزدیک به هفت هزار شغل پایدار برای مددجویان تحت حمایت ایجاد کردهایم و در سال جاری نیز اگر حمایتهای لازم را داشته باشیم، پنج هزار شغل را ساماندهی خواهیم کرد.
وی به مزایای توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ما برای داشتن جامعه سالم میبایست ساز وکاری را در برنامههای اجتماعی خود قرار دهیم تا بتوانیم جامعه ای کار آمد و موفق داشته باشیم.
محبی اضافه کرد: در استان بوشهر حدود دو هزار و 500 دانشجو و طلبه تحت حمایت داریم و سالانه بیش از 450 در رشتههای مختلف تحصیلی فارغالتحصیل و آماده ورود به عرصه کار و اشتغال میشوند که ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی برای آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به موفقیت و راهیابی مددجویان در عرصههای مدیریتی استان و شهرستان و یا در مجلس حضور دارند یا مخترعانی که اختراعاتشان ثبت شده است، اذعان داشت: همه سعی و تلاش خود را برای خدماتدهی بهتر و مناسبتر به افراد تحت پوشش به کار خواهیم گرفت.
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