عدم استقبال کشاورزان از آبیاری مدرن/ مردم برای نجات ارومیه همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که به اعتقاد معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی حل مشکل دریاچه ارومیه با توسعه بخش کشاورزی و توسعه پایدار استان یک رابطه منطقی دارد که بدون حضور و مشارکت گسترده مردمی سخت و دشوار است.

به اعتقاد کارشناسان استفاده بی رویه از آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، حفرچاه های غیرمجاز در این منطقه کاهش میزان بارش ها، بالا رفتن میزان تبخیر آب، همچنین افزایش مصرف آب از مخازن سدها، رودخانه ها و به ویژه استفاده از آب های زیرزمینی باعث به وجود آمدن شرایط ناهنجاری در دریاچه ارومیه شده است.

در حال حاضر بیش از 30 هزار حلقه چاه غیرمجاز در حوضه دریاچه ارومیه شناسایی شده است که نشان دهنده نقش مهم سهم مشارکت مردم در خروج دریاچه ارومیه از شرایط بحرانی دریاچه ارومیه با اجرای طرح های صرفه جویی آب با استفاده از آبیاری تحت فشار است.

سهم بالای حمایت های مردمی در اجرای طرح های نجات بخشی دریاچه ارومیه

ساماندهی 30 هزار حلقه چاه غیرمجاز نقش بسیار تعیین کننده ای برای خروج از بحران خشکسالی دریاچه ارومیه دارد که نیازمند همکاری مردم در سطح بالا و توجه ویژه مسئولان است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: برای خروج دریاچه ارومیه از شرایط بحرانی دولت تدابیر بسیار گسترده را اندیشیده است و برای اجرای پروژه های علاج بخشی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طرح های بزرگی را آغاز کرده است که در این راستا و برای توفیق هرچه بیشتر در اجرای برنامه ها مشارکت و همراهی مردم و بخصوص کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه نقش بسزایی داشته و بسیار تعیین کننده است .

جواد محمودی با تاکید بر اینکه رسانه ها گروهی و مطبوعات در آگاه سازی مردم و ترویج فرهنگ مشارکت همگانی در صرفه جویی در مصرف آب نقش بسزایی دارند ادامه داد: اگر کشاورزان خود را در برنامه های علاج بخشی سهیم بدانند و آگاهانه برای گذر از شرایط موجود مشارکت کنند، طرح های نظیر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، مدیریت مصرف بهینه آب، مقابله و ساماندهی چاههای غیر مجاز در حوضه آبریز دریاچه سرعت چشم گیر خواهد داشت.

صرفه جویی یک میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی

وی با بیان اینکه صرفه جویی یک میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی یکی از برنامه های محوری دولت در مدیریت دریاچه ارومیه است ادامه داد: متاسفانه با وجود حمایت های دولت از برنامه توسعه شبکه آبیاری تحت فشار در مزارع و اعطای 85 درصد هزینه های اجرای این طرح به صورت کمک های بلاعوض، کشاورزان رغبت چندانی نشان نداده اند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: سال گذشته حدود 900 میلیارد ریال بصورت بلاعوض برای تبدیل شکبه آبیاری سنتی در زمینهای کشاورزی به شیوه مدرن پرداخت شده است و 13 هزار هکتار از اراضی زیر کشت به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز شده اند.

وی با بیان اینکه پروژه های علاج بخشی دریاچه ارومیه در قالب طرح های کوتاه، میان و درازمدت تدوین شده است گفت: همه ظرفیت مدیریت ملی و استانی برای تحرک بخشی پروژه ها و تسریع عملیات اجرایی این طرح ها بسیج شده است .

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: طرح انتقال آب از طرح های بسیار بزرگی است که در قالب چند پروژه شامل احداث سد سیلوه، چپرآباد ، سد کانی سیب و تونل انتقال 32 کیلومتری از حوضه گلاس به سمت دریاچه ارومیه در حال اجرا است که با توجه به زمانبر بودن حفر تونل، با اختصاص اعتبار مورد نیاز در قالب طرح مهر ماندگار سد های سیلوه و چپرآباد تا خرداد ماه سال آینده به اتمام می رسد و سالانه 250 میلیون مترمکعب آب روانه دریاچه ارومیه می شود.

امسال تمام چاه های غیرمجاز استان باید ساماندهی شود

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر مدیریت بهینه آب های سطحی و زیر زمینی در استان گفت: امسال با همت و جدیت، تمام چاه های غیر مجاز استان باید ساماندهی شود.

وحید جلال زاده افزود: نباید فرصت ها در خصوص ساماندهی چاه های غیرمجاز استان از بین برود بلکه باید مسئولان دخیل در این حوزه با تمام توان در راستای ساماندهی این چاه ها تلاش کنند.

وی با ابراز نارضایتی از روند ساماندهی چاه های غیرمجاز در استان اضافه کرد: باید به شکل جدی تری در این خصوص وارد شویم و از سوء استفاده ها جلوگیری کنیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مدیریت آب دریاچه ارومیه و مدیریت اصولی و بهینه آب یکی از ضروریات اساسی در استان آذربایجان غربی است.

جلال زاده استفاده بیش از حد از چاه های غیرمجاز در استان را یک فاجعه دانست و اظهار داشت: استفاده غیراصولی از آب این چاه ها زمینه خشک شدن بیشتر دشت های کشاورزی استان را به همراه داشته است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه وزارت نیرو در نصب کنتورهای هوشمند در چاه های غیرمجاز مشکلی ندارد اضافه کرد: فرمانداران در این حوزه باید به شکل نهضت گونه وارد عمل شوند.

جلال زاده با بیان اینکه آذربایجان غربی دومین استان پرآب کشور است، افزود: ماهانه در خصوص ساماندهی چاه های غیرمجاز و طرح های کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان ها از فرمانداران گزارش کار می خواهم و هیچ گونه کم کاری در این زمینه را نمی پذیرم.

وی بر لزوم اجرای آبیاری تحت فشار و نصب کنتور هوشمند در چاه های غیرمجاز استان تاکید کرد و گفت: مسئولان باید با اطلاع رسانی قوی زمینه اجرای این طرح ها را با قدرت تمام فراهم کنند.

استاندار آذربایجان غربی مزایای آبیاری تحت فشار در استان را یادآور شد و افزود: روش های سنتی آبیاری در استان باید به شیوه های مدرن آبیاری تبدیل شوند چرا که این امر در افزایش کیفیت و محصول و مدیریت منابع آبی نقش بسزایی دارد.

اصغری : با پر کردن چاه های غیر مجاز مشکلی حل نمی شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بیان اینکه ایجاد ظرفیت های جدید در حوزه کشاورزی نیازمند مدیریت صحیح منابع آبی است اظهار داشت: کشاورزی نیازمند منابع آبی است و برای ایجاد ظرفیت های جدید برای توسعه و رونق کشاورزی نیازمند مدیریت یکپارچه در بهره برداری از منابع آبی هستیم.

محمد رضا اصغری با بیان اینکه با پر کردن چاه های غیر مجاز مشکلی حل نمی شود، اضافه کرد: باید با نصب کنتور و هوشمندسازی چاه های غیرمجاز نسبت به ساماندهی این چاه ها در استان حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به موقعیت دریاچه ارومیه باید با بهره برداری اصولی از منابع آبی و صرفه جویی در این حوزه زمینه نجات دریاچه ارومیه را نیز فراهم کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تاکنون 200 چاه در استان ساماندهی شده اند، گفت: این در حالیست که هنوز هیچ چاهی کنتورگذاری نشده است.

وی آذربایجان غربی را یک استان پایلوت در ساماندهی چاه های غیرمجاز عنوان کرد و افزود: با آبیاری تحت فشار، نصب کنتور و هوشمندسازی چاه ها می توانیم در راستای اجرای موفقیت آمیز این طرح گام برداریم.

در این راستا ساماندهی چاه های غیرمجاز و مدیریت منابع آبی محدوده دریاچه ارومیه نقش تعیین کننده در برون رفت از بحرانی فعلی این تالاب ارزشمند دارد.

ازسال آبی 75 – 74 تا کنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالهای اخیر آب دریاچه بالاتر از شش متر کاهش داشته است که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.

بنا بر تحقیقات انجام شده از 12 سال پیش تا کنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پایین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دائمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

مساحت این دریاچه بیش از 570هزار هکتار است. با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر خواهد افتاد.

