به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی شنبه شب در حاشیه دیدار با مردم روستای آبکش شهرستان دیر اظهار داشت: اگر امت اسلامی منسجم شوند به راحتی می توانند دشمنان اسلام به‌ویژه رژیم صهیونیستی را از صحنه عالم محو کنند و مردم ایران این باور را بارها به جهانیان نشان داده اند.

وی با تشکر از مردم و بیان اینکه از شما مردم هستیم و برای خدمت در صحنه حاضر شده ایم، افزود: مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که مسائل زیادی در پیش رو داریم و امروز جهان با تمام قدرت در مقابل ما قرار گرفته و ما نیز با همه توان و علم و امکانات در مقابل آنان خواهیم ایستاد.

احمدی اضافه کرد: در حالیکه همه نیروها متحد شده اند تا برنامه‌های ما را خنثی کنند باید از ولایت فقیه پیروی کنیم تا مانند صدر اسلام این مرحله نیز به راحتی سپری شود و پیروزی نصیب ملت ما شود پس بکوشیم همه توان خود را برای محرومیت‌زدایی به کار بگیریم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مردم گفت: مطالبات و خواسته‌ها یادداشت و دسته بندی می‌شود و برای هر روستا و شهر پوشه خاصی پیش بینی کرده ایم تا در جلسات و کمیته‌ها از حقوق مردم دفاع کنیم و بتوانیم حداقل یک پروژه در هر روستا اجرایی کنیم و این نیازمند یکدلی و صداقت است.

وی ادامه داد: موضوع اسکله و موج شکن خورخان بردخون پیگیری شده و با وزیر نفت دیدارهایی داشته ایم که بالاخره وزیر نفت قول قطعی دادند و آن را به نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری اطلاع داده ایم واستاندار بوشهر نیز مطالبات استانی این پروژه را محقق می سازد.

احمدی یادآورشد: متأسفانه تاکنون هیچ تشریفاتی در زمینه اسکله بردخون صورت نگرفته بود و امیدواریم با مذاکرات انجام شده به زودی موافقت نامه و ترک تشریفات منعقد شود و پس از وصول قرارداد پیش پرداخت توسط وزارت نفت واریز شود و اگر مشکل خاصی پیش نیاید این طرح به زودی عملیاتی می شود.

وی همچنین خبرداد: از وزیر نفت و نیرو قول گرفتیم برای استفاده کشاورزان از شیرین‌کن در آبیاری زمین‌های کشاورزی همکاری کنند و بیمارستان دیر نیز تا پایان سال تکمیل و راه‌اندازی می‌شود و دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر برای تأمین نیروی انسانی و تجهیزات آن در حال پیگیری است.