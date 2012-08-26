سازش در 13 هزار پرونده شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اکبری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد 4.6 درصدی مصالحه و رشد 10.5 درصدی ورودی پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف استان در سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: با احتساب بخشی از پرونده های مانده از سال 90 ، 50 هزار فقره پرونده پس از بررسی توسط اعضا و قضات شوراهای حل اختلاف در امور حقوقی و کیفری مختومه شدند.

وی اظهار داشت: طی بهار امسال 51 هزار و 433 فقره پرونده در شعب شوراهای حل اختلاف استان تشکیل که از این تعداد در بیش از 13 هزار فقره پرونده با میانجی گری و پادر میانی اعضا شورای حل اختلاف، طرفین دعوا حاضر به سازش شدند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در امور شوراهای حل اختلاف از رشد 8 درصدی میزان مختومه در شوراهای حل اختلاف استان نسبت به مدت مشابه سال 90 خبر داد و گفت: هم اکنون 206 شعبه شهری و 195 شعبه روستایی با یک هزار و 562 پرسنل و 152 نفر قاضی شورا در سطح استان فعال است.

اکبری با اشاره به اینکه با توجه به دستورالعمل های ارسال از مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه طی سال جاری وضعیت قضات شوراهای حل اختلاف ساماندهی می شود، ادامه داد: برگزاری کارگاههای آموزشی علمی و عملی، انجام بازرسیهای دوره ای نیز از برنامه های این شورا در سال 91 برای ارتقا کیفیت رسیدگیها است.