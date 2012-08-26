به گزارش خبرنگار مهر، با به پایان رسیدن طراحی و نگارش نرم افزار جدیدی در سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تا ساعت 24 امشب یکشنبه 5 شهریور ماه 30 لیتر سهمیه بنزین عیدانه دولت با قیمت نیمه یارانهای 400 تومان به بیش از 10 میلیون و 400 هزار کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی واریز میشود.
بر اساس پیش بینی میشود از نخستین لحظات آغاز روز دوشنبه 6 شهریور ماه این سهمیه ویژه بنزین خودروهای شخصی قابل برداشت شود تا همزمان با آغاز دور جدید سفرهای تابستانی، در مجموع 90 لیتر سهمیه بنزین 400 تومانی به خودروهای شخصی در شهریور ماه سالجاری اختصاص یابد.
از سوی دیگر با توجه به آغاز تعطیلات رسمی 5 روزه در تهران به دلیل برگزاری شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد در تهران و آغاز دور جدید سفرهای تابستانی ساکنان پایتخت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اقدامات گسترده ای را برای تامین سوخت در دستور کار قرار داده است.
از این رو علاوه بر آماده باش جایگاههای سوخت بین شهری به ویژه در مسیرهای تهران به مشهد مقدس، استانهای حاشیه دریای خزر و منطقه آذربایجان، تعداد قابل توجه ای جایگاههای سیار بنزین هم در این مسیرها نصب و راهاندازی شده است.
علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت اخیرا در گفتگو با مهر از آمادگی کامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای تامین سوخت و به ویژه بنزین مورد نیاز مردم همزمان با آغاز دور جدید سفرهای تابستانی خبر داد و گفته است: تمامی تدابیر برای تامین پایدار و مطمئن سوخت مردم اندیشیده شده است.
علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت اخیرا در گفتگو با مهر از آمادگی کامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای تامین سوخت و به ویژه بنزین مورد نیاز مردم همزمان با آغاز دور جدید سفرهای تابستانی خبر داد و گفته است: تمامی تدابیر برای تامین پایدار و مطمئن سوخت مردم اندیشیده شده است.
محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به آمادگی دولت برای تامین سوخت مسافران تابستانی، تاکید کرده است: اختصاص 30 لیتر سهمیه بنزین اضافی ارتباطی با برگزاری اجلاس سران کشورهای عدم تعهد در تهران ندارد.
به گزارش مهر، در حال حاضر بیش از دوهزار و 750 جایگاه بنزین و گازوئیل و یکهزار و 920 جایگاه سی.ان.جی به طور همزمان به مردم سوخت رسانی میکنند و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی حتی بهمنظور عدم توقف عرضه بنزین و گازوئیل، برخی از نفتکشهای جاده پیما را در نزدیکی جایگاههای شلوغ بین شهری مستقر شده اند.
از این رو به محض به اتمام رسیدن موجودی بنزین و گازوئیل در جایگاههای سوخت، این نفتکشها در کوتاه ترین زمان سوخت مورد نیاز این مجاری عرضه را تامین میکنند که مردم بدون معطلی امکان استفاده از بنزین و یا گازوئیل مورد نیاز را داشته باشند.
در شرایط فعلی جایگاههای سوخت در سراسر کشور به حالت آماده باش کامل هستند و پیش بینی میشود با مجموعه اقدامات انجام شده در 37 منطقه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مشکلی در تامین سوخت مردم وجود نداشته باشد.
به گزارش مهر، در حال حاضر بیش از دوهزار و 750 جایگاه بنزین و گازوئیل و یکهزار و 920 جایگاه سی.ان.جی به طور همزمان به مردم سوخت رسانی میکنند و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی حتی بهمنظور عدم توقف عرضه بنزین و گازوئیل، برخی از نفتکشهای جاده پیما را در نزدیکی جایگاههای شلوغ بین شهری مستقر شده اند.
از این رو به محض به اتمام رسیدن موجودی بنزین و گازوئیل در جایگاههای سوخت، این نفتکشها در کوتاه ترین زمان سوخت مورد نیاز این مجاری عرضه را تامین میکنند که مردم بدون معطلی امکان استفاده از بنزین و یا گازوئیل مورد نیاز را داشته باشند.
در شرایط فعلی جایگاههای سوخت در سراسر کشور به حالت آماده باش کامل هستند و پیش بینی میشود با مجموعه اقدامات انجام شده در 37 منطقه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مشکلی در تامین سوخت مردم وجود نداشته باشد.
نظر شما