عقربه های ساعت پایتخت روی دور تند

به گزارش خبرنگار مهر ، موضوعی که بیش از همه توجه شهروندان و اهالی این منطقه را به خود جلب کرده تغییر محسوس و لحظه به لحظه خیابانها، پلها ، تابلوها و فضای سبز حاشیه بزرگراه است.

ساعت حدود 12 و نیم ظهر است و گرمای شدید با تابش آفتاب سوزان توان همه رابریده و همه در تلاشند با وسیله ای خود را به مقصد برسانند. سوار تاکسی شده و مسیر بزرگراه شمالی چمران را برای رسیدن به مقصد طی می کنم.

نگاهم که به بیرون می افتد در دو سمت بزرگراه متوجه تغییر محسوسی می شوم و توجهم جلب می شود. تردد و حضور کارگرانی با لباسهای فرم که به سرعت مشغول کارند....ماشینهایی که می آیند بارشان را خالی می کنند و می روند و ...

هر چند قدم هم نربانی برافراشته شده و کسی روی آن یا مشغول رنگ زدن است یا شاخه های درختان را کوتاه می کند.

بخشی از زشتیهای شهر هم که به یکباره محو شدند و این بار شهرداری در ابتکار عملی و در مدت زمان کوتاهی بخش نازیبا و فرسوده باند سمت راست بزگراه چمران را تغییر داد. شهرداری دست به کار طراحی و چاپ مناظر بر روی پارچه های چرمی شد و دیوار قدیمی و بدون نمای این ناحیه را به زیر منظره های پارچه ای برد.

تقریبا چاله ای نیز در کل مسیر مشاهده نمی شود و هر چه بوده خوب خوب پر شده است.رنگ سیاه و براق آسفالت نو هنگامی که خورشید داغ بر رویش می تابید با خط کشیهای سفیدی که هنوز غبار و آلودگی سفیدیشان را محو نکرده برق خاصی به بزرگراه داده است.

عده ای پلهای عابر را می شویند و چه کار سختی دارند که قرار است آلودگیهای شهر را به یکباره از چهره پل بردارند ؛ تفاوت بخش شسته شده و بخش باقیمانده به حدی است که گویی پل جدیدی نصب شده است.

کار به همین جا ختم نمی شود. کلی نهال جدید با پایه های چوبی متناسب و هم اندازه در قدم به قدم یکدیگر خودنمایی می کنند. ماشین بزرگی نیز مشغول حمل فلاور باکسهای بزرگ است ؛ این قدر سنگین اند که برای حمل اشان از بالابر بهره می گیرند.

آری این گونه شهر به رسم دیرین میزبانی گرم، آب و جارو شده در انتظار رخدادی بزرگ در عرصه دیپلماتیک است. تنها دو روز تا ورود میهمانان خارجی به پایتخت مانده و سراسر شهر آماده میزبانی است.

ایرانیها از قدیم الایام رسم بر مهمان نوازی داشته و شهره جهانیان اند و این بار می خواهند با میزبانی خوب از میهمانان در پایتخت این رسم دیرین را بار دیگر به رخ کشند.

عقربه های ساعت پایتخت همچنان به سرعت جلو می رود و همه شهر در تکاپوی رخدادی بزرگ به سر می برد.امید که بتوانیم با همه تلاشهای صورت گرفته ، میزبانی خوب و آّبرومندی از شرکت کنندگان در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد داشته باشیم.

اعظم کریمی