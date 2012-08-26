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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۳۹

عقربه های ساعت پایتخت روی دور تند

عقربه های ساعت پایتخت روی دور تند

تهران - خبرگزاری مهر: این روزها اگر گذرتان به بزرگراه شمالی چمران و مناطق اطراف سالن اجلاس سران افتاده باشد حتما متوجه تغییر محسوس آمد و رفت کارگران و اهالی زیباسازی شهرداری شده اید. گویا اجلاس غیر متعهد ها نه تنها در عرصه بین الملل بلکه در حوزه شهری تهران نیز عقربه های ساعت پایتخت را روی دور تند قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، موضوعی که بیش از همه توجه شهروندان و اهالی این منطقه را به خود جلب کرده تغییر محسوس و لحظه به لحظه خیابانها، پلها ، تابلوها و فضای سبز حاشیه بزرگراه است.

ساعت حدود 12 و نیم ظهر است و گرمای شدید با تابش آفتاب سوزان توان همه رابریده و همه در تلاشند با وسیله ای خود را به مقصد برسانند. سوار تاکسی شده و مسیر بزرگراه شمالی چمران را برای رسیدن به مقصد طی می کنم.

نگاهم که به بیرون می افتد در دو سمت بزرگراه متوجه تغییر محسوسی می شوم و توجهم جلب می شود. تردد و حضور کارگرانی با لباسهای فرم که به سرعت مشغول کارند....ماشینهایی که می آیند بارشان را خالی می کنند و می روند و ...

هر چند قدم هم نربانی برافراشته شده و کسی روی آن یا مشغول رنگ زدن است یا شاخه های درختان را کوتاه می کند.

بخشی از زشتیهای شهر هم که به یکباره  محو شدند و این بار شهرداری در ابتکار عملی و در مدت زمان کوتاهی بخش نازیبا و فرسوده باند سمت راست بزگراه چمران را تغییر داد. شهرداری دست به کار طراحی و چاپ مناظر بر روی پارچه های چرمی شد و دیوار قدیمی و بدون نمای این ناحیه را به زیر منظره های پارچه ای برد.

تقریبا چاله ای نیز در کل مسیر مشاهده نمی شود و هر چه بوده خوب خوب پر شده است.رنگ سیاه و براق آسفالت نو هنگامی که خورشید داغ بر رویش می تابید با خط کشیهای سفیدی که هنوز غبار و آلودگی سفیدیشان را محو نکرده برق خاصی به بزرگراه داده است.

عده ای پلهای عابر را می شویند و چه کار سختی دارند که قرار است آلودگیهای شهر را به یکباره از چهره پل بردارند ؛ تفاوت بخش شسته شده و بخش باقیمانده به حدی است که گویی پل جدیدی نصب شده است.

کار به همین جا ختم نمی شود. کلی نهال جدید با پایه های چوبی متناسب و هم اندازه در قدم به قدم یکدیگر خودنمایی می کنند. ماشین بزرگی نیز مشغول حمل فلاور باکسهای بزرگ است ؛ این قدر سنگین اند که برای حمل اشان از بالابر بهره می گیرند.

 آری این گونه شهر به رسم دیرین میزبانی گرم، آب و جارو شده در انتظار رخدادی بزرگ در عرصه دیپلماتیک است. تنها دو روز تا ورود میهمانان خارجی به پایتخت مانده و سراسر شهر آماده میزبانی است.

ایرانیها از قدیم الایام رسم بر مهمان نوازی داشته و شهره جهانیان اند و این بار می خواهند با میزبانی خوب از میهمانان در پایتخت این رسم دیرین را بار دیگر به رخ کشند.

عقربه های ساعت پایتخت همچنان به سرعت جلو می رود و همه شهر در  تکاپوی رخدادی بزرگ به سر می برد.امید که بتوانیم با همه تلاشهای صورت گرفته ، میزبانی خوب و آّبرومندی از شرکت کنندگان در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد داشته باشیم.

اعظم کریمی

کد مطلب 1680437

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