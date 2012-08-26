معارضان؛ بزرگترین مشکل پروژه تعریض جاده فیروزکوه - سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، دو سال از آغاز چهار خطه شدن جاده فیروزکوه - سمنان گذشته که با توجه به قرار داشتن کارخانه های متعدد گچ در این جاده و عبور و مرور خودروهای سنگین، تصادف های مرگباری مشاهده می شود که توجه بیشتر مسئولان برای تسریع روند تکمیل این پروژه را می طلبد.

معارضان جاده در حال تعریض فیروزکوه – سمنان، اهالی روستای امیریه، کمند و سرانزا در حریم شهرستان فیروزکوه هستند.

پیمانکار این پروژه و سرپرست کارگاه شرکت " آژیانه راه " در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 60 نفر پرسنل با بکار گیری 36 خودروی راهسازی از جمله گریدر، لودر، غلطک، کامیون، بیل و کامیون کمرشکن در این پروژه مشغول فعالیت هستند.

هوشنگ خانی افزود: بیشترین مشکلات کار در این پروژه، رفع نشدن مشکل معارضان، تردد زیاد وسایل نقلیه در این جاده با توجه به کم بودن جا برای تعریض جاده موقت است.

محدودیت فصلی کار در جاده فیروزکوه - سمنان

وی اظهار داشت: از همه مهمتر، محدودیت فصلی که در این جاده، نیمی از سال در پاییز و زمستان تعطیل است، مشکل بزرگ دیگری محسوب می شود و کارها را در عمل متوقف می کند.

پیمانکار این پروژه کارهای انجام شده در این جاده را انحراف ترافیکی و آسفالت قسمت های آماده شده دانست و ادامه داد: در صورت ارسال نقشه دو پل از سوی مشاور ساخت آنها که در تنگه قرار دارد، عملیات تکمیل جاده به زودی آغاز می شود.

گلایه از تعیین حریم 105 متری

یکی از اعضای سابق شورای روستای "سرانزا"ی فیروزکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشخص شدن حریم 105 متری از سوی اداره راه گله کرد.

عباس نیکفرد بیان داشت: مشخص شده که این حریم کارشناسی نبوده، در صورتی که طول این جاده از جاده ورودی 45 متری فیروزکوه که جاده ترانزیتی نیز هست، بیشتر است.

وی افزود: این حریم جاده در سالهای قبل، از 12 به 35 و 45 متر رسیده بود اما یکباره به 105 متر رسیده است در صورتی که حریم 45 متری تا 50 سال آینده نیز جواب این جاده را می داد.

سرگردانی جوانان و رکود اقتصادی در روستای سرانزا

یکی از معتمدان اهالی روستای "سرانزا" نیز به خبرنگار مهر گفت: اگر این جاده کارشناسی شده باشد همه مردم استقبال می کنند اما با حریم 105 متری که مشخص کرده اند، در حق اهالی روستا اجحاف شده است.

رمضان نیکفرد افزود: ازمشکلات به وجود آمده برای اهالی این روستا، عدم صدور جواز ساختمان برای اهالی روستا و جلوگیری از ادامه احداث ساختمانهای نیمه کاره است.

وی تأکید کرد: این موضوع باعث رکود اقتصادی و سرگردانی روستاییان شده و در واقع جوانان جویای کار نیز به نوعی سرگردانند.

گزارش و عکس: مجید بلوری