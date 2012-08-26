نیروی انتظامی شرق استان تهران از تذکردهندگان لسانی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید اسکندری در جلسه هم اندیشی طرح تذکر لسانی در دفتر نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین که شامگاه شنبه با حضور آیت الله محمودی و پرسنل ارشد نیروی انتظامی شرق استان برگزار شد، با تقدیر از زحمات ستادهای مردمی امربه معروف و نهی از منکر، نقش نیروی انتظامی را در کنار ارگان های دیگر حساس برشمرد.

وی گفت:همان گونه که بستن کمربند ایمنی فرهنگسازی شد، اجرای امربه معروف و نهی از منکر را نیز با کمک مردم فرهنگسازی خواهیم کرد.

معاون عملیاتی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران با اشاره به شهدای 15 خرداد شهرستان ورامین اضافه کرد: برای حفظ حرمت شهر شهیدان 15 خرداد، با قدرت و صلابت در کنار مجریان تذکر لسانی خواهیم ماند.

لزوم توجه هرچه بیشتر مردم به انجام امر به معروف و نهی از منکر

در ادامه این جلسه، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با اشاره به کثرت مهاجران وارد شده در منطقه، خواستار توجه هرچه بیشتر مردم به انجام امر به معروف و نهی از منکر شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی ادامه داد: فرهنگسازی به عنوان اولین و مهمترین راه اجرای تذکر لسانی است و باید خواستار تقویت این فریضه الهی شد.

وی با اشاره به مظلومیت فریضه امر به معروف ونهی از منکر، خواستار حضور جدی همگان در این عرصه شد و در ادامه با اشاره به حدیث امیرالمؤمنین(ع)، فلسفه ادا شدن امر به معروف و نهی از منکر را اثبات انجام سایر واجبات دانست.

این چهره ماندگار تبلیغ استان تهران تصریح کرد: همه افراد در اجرای طرح تذکر لسانی مسئول هستند و از کسانی که تظاهر به گناه می کنند باید اعلام انزجار کرد.

وی در پایان، اجرای طرح تذکر لسانی را بسیار مؤثر خواند و خواستار استمرار اجرای این طرح در اقصی نقاط شهرستان ورامین شد.

در ادامه این جلسه که با حضور مسئولان و اعضای واحد خواهران ستاد طرح تذکر لسانی انجام شد، تعدادی از خواهران نیز گزارشی از فعالیت های انجام شده در ماههای اخیر را ارائه کردند.