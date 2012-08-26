ساخت فیلم سینمایی 15 خرداد 42/ استقرار واحد مرکزی خبر در پیشوا

سیدحسن طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فیلم سینمایی پیشنهادی حدود 200 میلیون تومان هزینه دارد اما با شرایط و بودجه شهرداری پیشوا، امکان هزینه کردن چنین بودجه ای نیست و باید بخش خصوصی و شرکتهای فیلمسازی برای این کار اقدام کنند.

وی تصریح کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری پیشوا می تواند امکانات و فضاهای لازم را برای تهیه این فیلم سینمایی فراهم کند.

نایب رئیس شورای شهر پیشوا ادامه داد: هنوز توافقنامه ای در این خصوص امضا نشده ولی رفت و آمدهایی به فرمانداری شهرستان و استانداری تهران شده و مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته شده که در آینده نزدیک، کلید این فیلم سینمایی زده خواهد شد.

وی بیان داشت: در رابطه با قیام 15 خرداد پیشوا، دفتر نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره) مستندی 20 دقیقه ای تهیه کردند که از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

استقرار واحد مرکزی خبر در شهرستان پیشوا

طباطبایی در خصوص استقرار واحد مرکزی خبر در شهرستان پیشوا نیز اظهار داشت: شورای اسلامی شهر پیشوا نامه نگاری های لازم را از مدتها قبل انجام داده است.

وی اضافه کرد: 12 شهرستان در کل ایران اعلام کرده اند که می خواهند واحد مرکزی خبر مستقل داشته باشند که یکی از آنها پیشواست و از آن 12 شهرستان فقط پیشوا انتخاب شده است.

نایب رئیس شورای شهر پیشوا دلیل این انتخاب را فرمهایی دانست که باید برای استقرار واحد مرکزی خبر پر می شد و آیتم هایی از سوی صدا و سیما مدنظر بود که به تأیید سه معاونت صدا و سیما رسید.

وی ادامه داد: پرونده واحد مرکزی خبر پیشوا تکمیل شده و امکانات از مسئولان شهرستان خواسته شده تا صدا و سیما نیرو بدهد.

طباطبایی تأکید کرد: بر اساس شنیده ها، گویا در سال اول یک نیرو می دهند و در آینده اگر خبرها بیشتر شود، نیروهای بیشتری در اختیار واحد مرکزی خبر شهرستان پیشوا قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: شورای شهر پیشوا به طور رسمی اعلام کرده که مکان و امکانات لازم را در اختیار صدا و سیما قرار می دهد تا استقرار واحد مرکزی خبر در این شهرستان تسریع شود.