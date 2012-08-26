دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه شهرستان های ورامین و پیشوا نقش بی بدیلی دارد

دکتر محمدرضا ربیعی مندجین به مناسبت سالگرد تأسیس این واحد دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از تأسیس شجره طیبه دانشگاه آزاد اسلامی 30 سال می گذرد، دانشگاهی که با ساده ترین امکانات کار خود را آغاز کرد و هدف اصلی آن پرورش استعدادها و انتقال و نشر دانش از طریق آموزش و پژوهش های علمی و ترویج و توسعه علوم است.

دانشگاه آزاد اسلامی نمونه کامل و بارز و عملی اصل 44 قانون اساسی است

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی نمونه کامل و بارز و عملی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نقش ارزنده ای در رشد علمی و فرهنگی جامعه اسلامیمان داشته است.

ربیعی مندجین تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا در سال 1364 تأسیس شده است و از همان زمان تا کنون نقش بی بدیلی در توسعه فرهنگی واقتصادی و اجتماعی این شهرستانها که دومی به تازگی منفک شده، ایفا کرده است.

وی ادامه داد: حضور مراکز عالی همواره سبب حضور فرهیختگان و در نهایت ارتقای دانش و فرهنگ در هر منطقه خواهد شد که در این زمینه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا از این قاعده مستثنی نیست.

پذیرش دانشجو در 91 رشته کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا اظهار داشت: این مجموعه نیز همانند واحدهای دیگر دانشگاهی با ابتدایی ترین امکانات ولی با توکل به خدا و حمایتهای مسئولین منطقه و حمایتهای مردمی، کار خود را آغاز کرده و اکنون در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در 91 رشته دانشجو می پذیرد.

وی افزود: این واحد دانشگاهی با ۱۵۰هکتار زمین و فضاهای آموزشی و پژوهشی به همراه اعضای هیئت علمی و استادان مطلوب، در زمره بهترین واحدهای دانشگاهی کشور قرار گرفته و در آستانه دانشگاه جامع شدن است.

ربیعی مندجین تأکید کرد: اکنون که به پیشواز بیست وهفتمین سالگرد تأسیس این واحد دانشگاهی پای می گذاریم از همه کسانی که ما را در تولید علم و ارتقای سطح فرهنگی شهرستان یاری کرده اند ودر حال حاضر یاری می دهند سپاسگزاری می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه روز افزون به مقوله دانش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور و حتی خاورمیانه مطرح شود.