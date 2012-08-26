اقتصاد مقاومتی با نگاه به گذشته ملت ایران قابل بیان است

زهرا یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال ۱۳۵۹وقتی کشور ما مورد هجوم نظامی صدام قرار گرفت، در آن دوران شرایط خاصی برای دفاع پدید آمد؛ وقتی که امام(ره) مردم را برای حضور در جبهه فراخواندند، دیگر فرقی نمی کرد زن یا مرد، پیر یا جوان، همه و همه آمده بودند تا از کشور دفاع کنند و در این راه از خودگذشتگی های فراوانی نشان دادند که همین حضور به موقع مردم باعث شد تا جنگ، به دفاع مقدس تبدیل شود.

وی گفت: نقش و جایگاه ارزنده مردم در دوران هشت سال دفاع مقدس کشور نشان داد که کشورمان در زمان تهدیدات دشمن فقط به نیروهای نظامی اکتفا نمی کند بلکه در هر شرایطی بر روی حضور مردم در صحنه حساب ویژه ای باز خواهد کرد.

استاد دانشگاه آزاد فیروزکوه ادامه داد: با حضور مردم در صحنه، دفاع از کشور و تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی توانستیم شرایط جنگ را به نفع خود تغییر دهیم و در جهان پیروز، سربلند و باعزت شویم.

دشمنان با تمام قوا و تجهیزات وارد جنگ اقتصادی با ایران شده اند

وی عنوان کرد: امروز نیز دشمنان قسم خورده این سرزمین، جنگ دیگری را برایمان در نظر گرفته اند و با تمام قوا و تجهیزات وارد جنگ اقتصادی شده اند؛ دشمنان انقلاب اسلامی می خواهند با تشدید فشارهای اقتصادی، ملت ایران را به ستوه درآورند و مسئولان را وادار کنند تا از اصول و اهداف انقلاب عقب نشینی کنند.

سردبیر مجله "یاس" دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه افزود: رهبر معظم انقلاب از چند سال قبل با هوشیاری کامل تمامی این تحرکات را برای مسئولان نظام تشریح می کردند و با ارائه راهکارهای مناسب، تأثیرگذاری تئوری های "تخریبی اقتصادی غربی – آمریکایی" را به حداقل ممکن می رساندند.

منظومه اقتصادی مقام معظم رهبری برای ساماندهی حرکت عمومی کشور در عرصه اقتصادی

وی ادامه داد: بر همین اساس، ایشان شعارهای سالهای اخیر را "اصلاح الگوی مصرف"، "همت مضاعف و ‌کار مضاعف"، "جهاد اقتصادی" و "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" به عنوان حلقه هایی برای ایجاد یک منظومه اقتصادی مطرح کردند تا حرکت عمومی کشور در عرصه اقتصادی ساماندهی شود.

عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد بیان داشت: مقام معظم رهبری با توجه به فضایی که دشمن درحال حاضربه راه انداخته، مهمترین هدف دشمن را از فشارهای اقتصادی در شرایط کنونی، لطمه زدن به "رشد و رفاه ملی" و ایجاد مشکل برای مردم به منظور دلسرد و جدا کردن آنان از نظام اسلامی می دانند.

وی اضافه کرد: ایشان با توجه به فضای موجود، به مردم و مسئولان توصیه می کنند که اقتصاد مقاومتی را سرلوحه فعالیت های اقتصادی خود قرار دهند زیرا در داخل کشور با ظرفیتها، امکانات و قابلیتهای خوبی روبرو هستیم و بدون شک می توانیم اقتصاد مقاومتی را به خوبی پایه گذاری کنیم.

شرایط پایه گذاری اقتصاد مقاومتی در کشور

یوسفیان، شرایط پایه گذاری اقتصاد مقاومتی در کشور را چنین بیان داشت: اولا دولتمردان باید در پایه گذاری این اقتصاد، با توجه به نقش محوریشان نقش کلیدی را ایفا کنند زیرا برای بسط دادن اقتصاد مقاومتی در جامعه ابتدا باید باور "ما می توانیم" را در مسئولان ایجاد کرد و پس از آن، اهمیت اقتصاد مقاومتی به جامعه و مردم منتقل شود.

اقتصاد مقاومتی در دو حوزه داخلی و خارجی قابل تبیین است

وی افزود: اقتصاد مقاومتی در دو حوزه داخلی و خارجی قابل تبیین است؛ درحوزه خارجی با اقتصاد مقاومتی می توان در برابر صف آرایی دشمنان و تشدید فشارهایی که با تحریم برایمان به وجود می آورند ایستادگی کرد و توجه داشت که در حال حاضر خود آنها با چالشها و بحرانهای اقتصادی فراوانی روبرو هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه اظهار داشت: در حوزه داخلی نیز باید درباره اقتصاد مقاومتی به مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد.

برای مقاومتی کردن اقتصاد باید بسیج مردمی تشکیل شود

وی اضافه کرد: برای مقاومتی کردن اقتصاد باید بسیج مردمی تشکیل شود زیرا یکی از نکات مهم اقتصاد مقاومتی، به صحنه آوردن مردم و استفاده از پتانسیل قوای مردمی است.

یوسفیان تصریح کرد: مردم نیز در این راه باید سختی های موجود را به جان بخرند و افق های روشنی را که پس از این دوران در انتظار ملت است را در نظر بگیرند؛ در این میان، مقام معظم رهبری در خصوص نگاه به آینده روشن، تعبیر زیبایی را مطرح فرمودند که "باید با نگاه بر آینده که همان فتح ‌قله‌ است، بر چالش‌ها غلبه کنیم".

راهبرد اقتصاد مقاومتی دارای شاخصه ها، ابعاد و لایه های فراوان و مختلفی است

این کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: بی تردید راهبرد اقتصاد مقاومتی دارای شاخصه ها، ابعاد و لایه های فراوان و مختلفی است که توجه صاحبنظران و مسئولان به این موضوعات، از ضروریات امروز جامعه است.

وی ادامه داد: نکته اولیه در این خصوص آن است که اقتصاد کشور باید از نظر قوانین و مقررات، فضای مساعد کسب و کار و سایر شرایطی که رقابت پذیری را در صحنه های جهانی و بین المللی و همچنین در برابر شوک های اقتصادی فراهم می کند، حفاظت شود.

اقتصاد تهاجمی به جای اقتصاد تدافعی راهکار مقاومت

یوسفیان تأکید کرد: این مقاومت اقتصادی، با انسداد و بستن راه‌های آسیب رسان به اقتصاد، تهاجمی کردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن، طراحی یک هسته مقاوم و جامع پژوهشی، تنظیم نقشه جامع علمی، بستن منافذ ایجاد حباب کاذب پولی و مالی در اقتصاد و... به وجود می‌ آید.

وی اضافه کرد: شایسته است اندیشمندان اقتصادی که دغدغه اصلی آنها ایران اسلامی است، به تفصیل و به صورت تخصصی به این موضوعات مهم و حیاتی برای آینده روشن کشورمان بپردازند.

گفتگو: مجید بلوری