صرفه جویی باید رویکرد اساسی مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی شامگاه شنبه در جمع کارکنان بر لزوم شکستن تابوت توهم باطل دشمنان علیه نظام اسلامی ایران تاکید کرد و خدمت به مردم را برترین ارزش دانست و اظهار داشت: هفته دولت بهانه خوبی برای بیان عملکرد دولت و همچنین بررسی کارکردها، نقاط قوت و ضعف مسئولان است.

استاندار گیلان نقد را بهترین هدیه برای مسئولان ذکر کرد و گفت: شنیدن صدای مخالف، انتقاد و خود ارزیابی باعث رشد و تعالی جامعه می شود.

وی در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی، باهنر و شهدای دولت اظهارامیدواری کرد: عملکرد این شهیدان برای همیشه در جامعه نهادینه و به عنوان الگو ماندگار است.