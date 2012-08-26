افتتاح پروژه سازه تنظیم آب کته سر خمام رشت

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه که با اعتباری افزون بر 10 میلیارد ریال از سوی شرکت آب منطقه ای گیلان به اجرا درآمده خدمتی بزرگ برای کشاورزان منطقه است.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان ضمن تبریک هفته دولت گفت: این هفته یادآور منش شهیدان رجایی و باهنر در خدمتگزاری به مردم است.

سیف الله آقابیگی با اشاره به اینکه هفته دولت فرصت مغتنمی برای معرفی خدمات نظام اسلامی به مردم است، افزود: مردم فهیم و آگاه ایران اسلامی به خوبی با تلاش های شبانه روزی مسئولان برای خدمت رسانی واقف هستند.

وی همچنین اظهارداشت: همزمان با آغاز هفته دولت با هزینه ای افزون بر 380 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 62 پروژه عمرانی این شرکت در 16 شهر استان از قبیل رشت، تالش، رضوانشهر، رودسر، لاهیجان، فومن و رودبار به بهره بردای می رسد.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان ادامه داد: ساخت مخازن زمینی و هوایی و خط انتقال آب آشامیدنی، ساخت و تجهیز ایستگاه های پمپاژ آب، حفر و تجهیز چاه های عمیق آب کشاورزی، سر دهنه سازی انهار، ساخت دیواره های حفاظتی و ساماندهی رودخانه ها، ساخت بندهای انحرافی آب، لایروبی و تعمیق آب بندانهای آب کشاورزی از مهمترین این پروژه هاست.