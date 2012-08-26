31 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی شنبه شب در ششمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، با اشاره به اختصاص 31 میلیارد تومان تسهیلات به استان در قالب طرح مشاغل خانگی، اظهارداشت: این تسهیلات باید تا پایان سال مالی امسال جذب شده و دستگاه های متولی، موظف به جذب تسهیلات و ایجاد اشتغال هستند.

وی با اشاره به اینکه از این مبلغ بیشترین تسهیلات به مبلغ 12 میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی(ره) ابلاغ شده است، افزود: همچنین سهم بنیاد شهید از این تسهیلات دو میلیارد تومان، بهزیستی 10 میلیارد تومان، صندوق مهر امام رضا(ع) پنج میلیارد تومان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو میلیارد تومان تعیین شده است.

محمدی سهم تهسیلات استان در طرح مشاغل خانگی سال گذشته را 27 میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: از این مبلغ تاکنون 17 میلیارد و 200 میلیون تومان در استان پرداخت شده است.

وی تعداد مجوزهای مشاغل خانگی صادرشده در استان را 11 هزار و 713 فقره برشمرد و بیان کرد: از این تعداد 10 هزار و 562 مورد به بانک های عامل این استان معرفی شده است.

محمدی با اشاره به کمبود منابع بانکی در استان، اظهارداشت: بانک ملی 54 درصد، صادرات 74 تجارت 67 درصد، ملت 67 درصد، سپه 71 درصد، کشاورزی 52 درصد، مسکن 70 درصد، رفاه کارگران 42 درصد، و پست 69 درصد از تشسهیلات ابلاغی مشاغل خانگی در سال گذشته را می توانند تسهیلات پرداخت کنند.

ایجاد 16 هزار فرصت شغلی در استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از سهمیه ابلاغی ایجاد 16 هزار و 542 فرصت شغلی در سال جاری در این استان خبر داد و گفت: از این تعداد هشت هزار و دو نفر شغل جدید، هفت هزار و 679 نفر بیکاران قبلا شاغل با دوره کوتاه مدت و 861 نفر جابجایی شغلی هستند.

وی اضافه کرد: از این تعداد 817 نفر سهمیه شهرستان سرایان، یک هزار و هفت نفر سربیشه، 619 نفر بشرویه، یک هزار و 55 نفر فردوس، شش هزار و 444 نفر بیرجند، سه هزار و 794 نفر قاینات، یک هزار و 414 نفر نهبندان و یک هزار و 392 نفر سمهیه برای درمیان ابلاغ شده است.

محمدی در خصوص یارانه تسهیلات بنگاههای اقتصادی از سال 84 تا88 در استان، تصریح کرد: تا سال 87 که عاملیت پرداخت یارانه ها با صندوق مهر امام رضا(ع)، بانکهای ملت، صادرات و ملی بوده پرداخت شده و فقط تعدادی از پرونده ها بلاتکلیف است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد: اما ا ین در حالی است که طی سال های 88 و 89 هیچ اعتباری به منظور یارانه تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبارده به بانک ها ابلاغ نشده است.