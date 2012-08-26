به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن شاعران ایران با انتشار فراخوانی از شاعران و علاقه‌مندان به حضور استاد محمدر ضا شفیع کدکنی در مجامع عمومی و جلسات شعرخوانی درخواست کرد با شرکت در طرحی موسوم به «هزار نامه به محمد رضا شفیعی کدکنی» شرکت کنند.

در این فراخوان آمده است: همه علاقه مندان به شعر و ادب پارسی می دانند که حضرت علامه محمدرضا شفیعی کدکنی، به سبب بزرگی ذاتی و مناعت طبع و برخی ملاحظات شخصی، از حضور در جمع پرهیز دارند، و دوستداران و شیفتگان آن بزرگ مرد و نادره زمان، اگرچه از دریای معلومات و دانش آن بزرگوار بی‌نصیب نیستند، اما آرزوی دیدار ایشان، همچنان از دست نیافتنی ترین‌های این روزگارشان است.

بخصوص نسل جوان ایرانی علاقمند به شعر و ادب و خاصه شاعران جوان، که بسیار در گوشه و کنار از انجمن شاعران ایران خواسته‌اند که امکان درک حضور بزرگانی چون استاد شفیعی کدکنی را فراهم آورد.

از این رو بر آن شدیم، تا صدای مخاطب مشتاق این دریای معرفت را به نحوی شایسته به حضرت ایشان برسانیم – هرچند که از این اشتیاق وصف ناشدنی بی‌خبر هم نیستند – به همین منظور، انجمن شاعران ایران از همه دوستداران و علاقمندان دعوت می‌کند تا با نوشتن نامه، در طرحِ دعوت از استاد محمدرضا شفیعی کدکنی برای شعرخوانی و سخنرانی در جمع، شرکت کنند.

همه مشتاقان و علاقمندان ادب پارسی، از جای جای ایرانِ عزیز، می‌توانند در این فراخوان بزرگ شرکت کنند و نامه‌های خود را به نشانی انجمن شاعران ایران ارسال کنند.

انجمن شاعران ایران ضمن رساندن تک تکِ نامه‌ها به استاد، از نویسنده 10 نامه برتر با هدایایی تقدیر خواهد کرد.

بنا بر اعلام این فراخوان این نامه‌ها می‌بایست روی یک برگه A4 و حداکثر در چهار سطر نوشته شده و در پایین نامه نام و نشانی و شماره تماس فرستنده قید شده باشد.مهلت ارسال نامه‌ها نیز تا پایان آبان ماه 1391 اعلام شده است

این فراخوان تصریح کرده است: هرچند ممکن است این درخواست جمعی از سوی استاد محمدرضا شفیعی کدکنی پذیرفته نشود، اما انجمن شاعران ایران اعتقاد دارد، که به وظیفه ذاتی خود در قبال علاقمندان به شعر و ادب پارسی عمل کرده است و رد دعوت از طرف ایشان را به منزله بی اعتنایی به مخاطب نمی‌داند.