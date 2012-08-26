  1. سیاست
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۹

گزارش مهر؛

آغاز اجلاس غیرمتعهدها تادقایقی دیگر/خودروی شهدای هسته‌ای درحاشیه اجلاس

آغاز اجلاس غیرمتعهدها تادقایقی دیگر/خودروی شهدای هسته‌ای درحاشیه اجلاس

اجلاس جنبش غیر متعهدها تا دقایقی دیگر با حضور 107 هیات از کشورهای جهان در سالن همایش‌های صدا و سیما آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تا دقایقی دیگر اولین جلسه شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد با حضور کارشناسان ارشد از 107 کشورعضو در سالن همایش های صداو سیما آغاز به کار می کند.

یکی از حاشیه های جالب اولین روز اجلاس عدم تعهد که تعجب همه را در بدو ورود برانگیخته بود وجود سه خودروی منفجر شده متعلق به شهدای هسته ای شهید احمدی روشن، شهید علیمحمدی و شهید شهریاری که خاطرات تلخ ترور این دانشمندان هسته ای را به یاد می آورد.

از ساعت 7 صبح امروز خبرنگاران داخلی و خارجی برای پوشش اخبار اجلاس عدم تعهد در سالنی مجزا که امکانات لازم برای تهیه و ارسال خبر نیز در آن در نظر گرفته شده است حاضر شده اند.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه سخنران مراسم افتتاحیه است .

اجلاس عدم تعهد تا روز جمعه هفته جاری با حضور کارشناسان ، وزیران امور خارجه و سران کشورهای عضو ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 1680471

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