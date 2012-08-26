  1. سیاست
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۰۵

در جمع خبرنگاران مطرح شد:

واکنش وزیر اطلاعات به ادعای تلاش برای برهم زدن امنیت تهران همزمان با اجلاس

وزیر اطلاعات سطح امنیت اجلاس جنبش عدم تعهد را بالا خواند و تلاش برای ناامنی در شهر تهران را اقدامی مذبوحانه توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات امروز یکشنبه در حاشیه تجدید میثاق اعضای هیات دولت با آرمانهای امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که تلاش فتنه گران برای به هم زدن امنیت در شهر تهران را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: بدانید که تلاش فتنه گران به جایی نمی رسد و این اقدامات مذبوحانه است.

وی گفت: سلطنت طلبان و فتنه گران می خواهند با اینگونه اقدامات فقط عده و عُده خود را در خارج از کشور به رخ بکشند اما نمی توانند اقدامی انجام دهند و اقدامات آنها مذبوحانه است.

مصلحی خاطر نشان کرد: آنها می خواهند فقط با این مواضع اعلام کنند که ما در خارج از کشور زنده هستیم.

وزیر اطلاعات همچنین افزود: سطح امنیت در برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد بالاست.

