به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ستاد برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد گفت: تاکنون هیچ گونه دعوتنامه رسمی از سوی جمهوری اسلامی ایران و شخص دکتر احمدی نژاد برای نخست وزیر دولت مردمی حماس ارسال نشده است.
محمدرضا فرقانی در گفتگو با سایت اجلاس نم ضمن تکذیب اخبار منتشر شده درخصوص دعوت رسمی دکتر احمدی نژاد از اسماعیل هنیه جهت شرکت در شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد گفت: تنها از آقای محمود عباس جهت شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد دعوت بعمل آمده است.
فرقانی:فقط عباس دعوت شده
تهران دعوت از اسماعیل هنیه برای شرکت در نشست نم را تکذیب کرد
سایت اجلاس جنبش عدم تعهد به نقل از سخنگوی ستاد اجرایی اجلاس دعوت از اسماعیل هنیه برای شرکت در نشست جنبش عدم تعهد را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ستاد برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد گفت: تاکنون هیچ گونه دعوتنامه رسمی از سوی جمهوری اسلامی ایران و شخص دکتر احمدی نژاد برای نخست وزیر دولت مردمی حماس ارسال نشده است.
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