18 پروژه عمرانی و خدماتی در بخش حسین آباد سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و با حضور رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار سنندج و جمعی از مدیران این شهرستان 18 پروژه عمرانی، خدماتی، تولیدی و کشاورزی در بخش حسین آباد شهرستان سنندج افتتاح و به بهره برداری رسید.

بخشدار حسین آباد در مراسم بهره برداری از این پروژه ها در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: همزمان با گرامیداشت ایام هفته دولت 18 پروژه در حوزه های کشاورزی و مرغداری، گازرسانی و راه روستایی در روستاهای بخش حسین آباد سنندج افتتاح و به بهره برداری رسید.

صلاح الدین زارع بیان کرد: 14 پروژه گازرسانی به 14 روستای بخش حسین آباد با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 200 میلیون تومان، دو پروژه آبیاری بارانی و قطره ای با اعتبار حدود 50 میلیون تومان و همچنین کمک بلاعوض دولت و در نهایت راه روستایی گزان علیا با اعتباری بالغ بر 1.4 میلیارد تومان از جمله پروژه های افتتاح شده است.

وی گفت: همچنین در این روز مرغداری 26 هزار و 500 قطعه ای در روستای صیدان با اعتباری بالغ بر 450 میلیون تومان و بدون استفاده از تسهیلات دولتی دیگر پروژه ای بود که با حضور مدیران و مسئولان مورد بهره برداری قرار گرفت.

بخشدار حسین آباد با اشاره به هزینه اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان برای افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها در این بخش یادآور شد: انتظار می رود که با حمایت های بیش از پیش مسئولان شهرستان و لزوم مشارکت و همراهی مردم شاهد توسعه بخش حسین آباد در تمامی حوزه ها باشیم.

همچنین در مراسم روز گذشته رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان سنندج نیز سخنرانی کردند.