به گزارش خبرنگار مهر، امید غلامزاده که سابقه عضویت در تیم ملی ایران و کسب مدالهای نقره و برنز آسیا، جهان و جام جهانی را در کارنامه دارد هدایت تیم ملی چین تایپه را برعهده دارد.

مسئولان فدراسیون این کشور علی رغم آنکه غلامزاده تا پیش از آغاز پیکارهای تکواندو در المپیک 2012 مسئولیت هدایت و آماده سازی تیم تکواندو این کشور را برعهده داشت، در المپیک از یک مربی بومی برای هدایت تیم خود بهره بردند که همین عامل باعث شد تا چین تایپه با ثبت یک نتیجه ضعیف به کشور خود بازگردد.

غلامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: نمی دانم چرا تیمی که من برای آماده سازی آن تلاش کرده بودم را با یک مربی دیگر که شناخت کمتری نسبت به نفرات داشت راهی لندن کردند و نتیجه آن هم مشخص شد.

وی ادامه داد: از سه کشور آسیایی پیشنهاد همکاری دارم ولی بزودی راهی تهران می شوم تا در کنار خانواده مدتی استراحت کنم. پس از آن تصمیم خود را در مورد ادامه همکاری با چین تایپه یا عقد قرارداد با کشوری دیگر اتخاذ خواهم کرد.

این مربی ایرانی در پایان خاطرنشان ساخت: مسئولان فدراسیون تکواندو چین تایپه علاقمندی زیادی برای ادامه همکاری با من دارند ولی شرایط من نسبت به قبل از المپیک تغییر کرده و باید بیشتر مذاکره کنیم.