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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

یحیی زاده خبر داد:

آغاز مراحل ساخت بارج جمع‌آوری آلودگی نفتی در بهشهر

آغاز مراحل ساخت بارج جمع‌آوری آلودگی نفتی در بهشهر

بهشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کارگاه شرکت صنایع دریایی صدرای بهشهر گفت: با همت صدرای بهشهر، مراحل ساخت بارج جمع‌آوری آلودگی نفتی در بهشهر آغاز می شود.

کامبیز یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت سه فروند بارج جمع‌آوری آلودگی نفتی  امروز یکشنبه در شرکت دریایی صدرای بهشهر انجام و بار دیگر تخصص و تعهد فرزندان این مرز و بوم به نمایش گذاشته می شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه ساخت شناورهای کاسپین یک، دو و 3 در شرکت صنعتی دریایی صدرا، این باور را در مهندسان، تکنسین ها و کارگران ما ایجاد کرد که با توکل بر خدا و اراده محکم می توان تمام استعدادها و قابلیتهای ایرانی را به منصه ظهور رساند.

یحیی زاده  دررابطه با ویژگی فیزیکی این پروژه اظهار داشت: این شناورها دارای وزنی معادل 230 تن  بوده که بارج‌ های 500 تنی آن به طول 44 متر و عرض 10 متر با ارتفاع سه متر و آبخور 1.8 متر طراحی شده است.

مدیر کارگاه شرکت صنایع دریایی صدرا شهرستان بهشهر یادآور شد: خوشبختانه تمام مراحل طراحی و ساخت این شناور در شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا کارخانه دریای خزر در بهشهر و توسط مهندسان و فرزندان  این مرز و بوم  انجام می‌شود که این اوج قوت و قدرت ما در خودکفایی است.

شرکت دریایی ایران صدرا مازندران در جوار منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد مستقر است.

کد مطلب 1680490

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