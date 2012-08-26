نقش آفرینی ایران و نگاه مثبت سوریه به اجلاس عدم تعهد در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفته های اخیر ناآرامیها در سوریه روند کاهشی پیدا کرده است و اظهارات و مواضع تنش آمیز از سوی بازیگران خارجی این بحران نیز کمتر مطرح شده است.

در واقع به نظر می رسد با برقراری امنیت در اکثر نقاط سوریه و پاکسازی تدریجی حلب و دیگر شهرهای ناآرام از لوث تروریستها، سوریه به آرامش گذشته که طی 16 ماه اخیر کمتر دیده شده، بازگردد.

نگاه سوریه به اجلاس عدم تعهد که طی آن درباره راهکارهای سیاسی شرایط سوریه نیز گفتگو می شود، مثبت است . کاردارسفارت سوریه در تهران

واشنگتن و برخی همپیمانان منطقه ای که انتظار داشتند تحولات سوریه زودتر از این 16 ماه به نتیجه موردنظر آنها برسد، طی هفته های اخیر با نگرانی تحولات این کشور را دنبال می کنند و از سرنگونی نظام سوریه ناامید شده اند.

از سوی دیگر، دولت "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه که طی ماههای اخیر همواره مواضعی تند و آتشین علیه دمشق اتخاذ می کرد، با توجه به ناآرامیهای داخلی و مخالفتهای شدید احزاب درون این کشور از اتخاذ مواضع مداخله جویانه تا حدودی فاصله گرفته است.

کشورهای عربی منطقه نیز با وجود اقدام اخیر در زمینه طرح پیشنهاد تعلیق عضویت سوریه در کنفرانس همکاری اسلامی، در اتخاذ مواضع از گذشته روند نرمتری اتخاذ می کنند. در این میان حتی در نشست سازمان همکاری اسلامی در جده پیشنهادی از سوی "محمد مرسی" رئیس‌جمهور مصر مبنی بر شکل‌گیری گروه تماس متشکل از ایران، ترکیه، عربستان و مصر برای حل بحران‌های منطقه از جمله سوریه مطرح شد که با استقبال جمهوری اسلامی ایران همراه شد.

در هر حال طی این روزها کشورهای مختلف منطقه و عرصه بین المللی که پیش از این مواضع ضد و نقیضی در بحران سوریه داشتند، به لزوم حل این بحران از طریق گفتگوهای سیاسی رسیده اند، پیشنهادی که طی ماههای اخیر همواره از سوی دمشق مطرح می شد و با وجود ابراز آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی گفتگوهای سیاسی مورد داستقبال قرار نمی گرفت.



هیئت سوری به ریاست "فیصل المقداد" امروز وارد تهران شد

در همین راستا اجلاس عدم تعهد در تهران با ابتکار تهران به فرصتی مناسب برای گفتگو میان کشورهای مهم و تاثیرگذار و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل درباره بحران سوریه تبدیل شده است.

"رامین مهمان پرست" سخنگوی وزارت امور خارجه امروز تاکید کرد: در حاشیه شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در مورد طرح جامع جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران سوریه با کشورهایی که با تهران در این زمینه اتفاق نظر دارند، رایزنی می شود.



"علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه اسلامی ایران اخیرا در گفتگویی اعلام کرد: تهران در نشست سران جنبش غیرمتعهدها پیشنهادی را در مورد سوریه با کشورهای شرکت کننده در این نشست در میان خواهد گذاشت و ما اعتقاد داریم که این پیشنهاد، مقبول، منطقی و اصولی است و همه اطراف را در برمی گیرد و مخالفت با آن بسیار سخت خواهد بود.

از طرفی نگاه مقامات سوری به اجلاس عدم تعهد مثبت بوده و امروز در همین راستا یک هیئت سوری به ریاست "فیصل المقداد" معاون وزیر امور خارجه سوریه برای مشارکت در اجلاس جنبش عدم تعهد وارد تهران شد.

"سهیل حیدر" کاردار سفارت سوریه در تهران که به استقبال هیئت سوری رفته بود در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به گفتگوهای هیئت سوری با مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی این سفر، اظهار داشت: نگاه سوریه به اجلاس عدم تعهد که طی آن درباره راهکارهای سیاسی شرایط سوریه نیز گفتگو می شود، مثبت است.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به ادامه فرسایشی تحولات سوریه طی 16 ماه اخیر که نتیجه ملموسی برای کشورهای غربی و همپیمانان منطقه ای آنها نداشته، راهکار جمهوری اسلامی ایران با توجه به روابط عمیق تهران و دمشق و نزدیکی دیدگاههای دو کشور، بهترین و مناسب ترین پیشنهاد برای توقف ناآرامیها در این کشور و حرکت به سوی گفتگوهای سیاسی نزدیک میان جریانهای مخالف قائل به گفتگو و دولت دمشق باشد که البته این بار حمایت کشورهای منطقه از جمله مصر را نیز با خود به همراه دارد.

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گزارش: محمدعلی تخت رونده