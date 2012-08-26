نصب 17 شبکه لرزه نگاری در مناطق زلزله خیز اهر-ورزقان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر انوشیروان انصاری در نشست تخصصی با ارائه گزارشی از بررسی های علمی زلزله های دوگانه آذربایجان شرقی، افزود: زلزله های دو گانه این استان توسط 3 ایستگاه لرزه نگاری "ماکو" در 210 کیلومتری کانون لرزه، "گرمی" در 107 کیلومتری کانون لرزه و "زنجان" در 250 کیلومتری کانون لرزه ثبت شده است.

رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باندپهن ایران با اشاره به تعداد پس لرزه های این دو زلزله، اظهار داشت: بزرگترین پس لرزه رخ داده شده در این حادثه وقوع دو پس لرزه با بزرگای 5 در مقیاس ریشتر و سایر پس لرزه ها با بزرگای بین 3 و 4 بوده است.



وی با بیان اینکه به تدریج از تعداد پس لرزه ها در مناطق زلزله زده کاسته شده است، خاطر نشان کرد: در این زلزله مناطق روستایی و 3 شهر اهر، هریس و ورزقان متحمل بیشترین خسارت شدند.



انصاری از احداث شبکه لرزه نگاری در این منطقه خبر داد و یادآور شد: در این منطقه 17 شبکه لرزه نگاری نصب شده است. داده های این شبکه می تواند به محققان داده های خوبی را از نظر لرزه خیزی منطقه ارائه دهد.