  1. دانشگاه و فناوری
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

انصاری خبر داد:

نصب 17 شبکه لرزه نگاری در مناطق زلزله خیز اهر-ورزقان

نصب 17 شبکه لرزه نگاری در مناطق زلزله خیز اهر-ورزقان

رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باندپهن ایران از نصب شبکه لرزه نگاری در استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: به منظور ثبت لرزه ها در این منطقه اقدام به نصب راه اندازی 17 شبکه لرزه نگاری کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر انوشیروان انصاری در نشست تخصصی با ارائه گزارشی از بررسی های علمی زلزله های دوگانه آذربایجان شرقی، افزود: زلزله های دو گانه این استان توسط 3 ایستگاه لرزه نگاری "ماکو" در 210 کیلومتری کانون لرزه، "گرمی" در 107 کیلومتری کانون لرزه و "زنجان" در 250 کیلومتری کانون لرزه ثبت شده است.

رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باندپهن ایران با اشاره به تعداد پس لرزه های این دو زلزله، اظهار داشت: بزرگترین پس لرزه رخ داده شده در این حادثه وقوع دو پس لرزه با بزرگای 5 در مقیاس ریشتر و سایر پس لرزه ها با بزرگای بین 3 و 4 بوده است.
 
وی با بیان اینکه به تدریج از تعداد پس لرزه ها در مناطق زلزله زده کاسته شده است، خاطر نشان کرد: در این زلزله مناطق روستایی و 3 شهر اهر، هریس و ورزقان متحمل بیشترین خسارت شدند.
 
انصاری از احداث شبکه لرزه نگاری در این منطقه خبر داد و یادآور شد: در این منطقه 17 شبکه لرزه نگاری نصب شده است. داده های این شبکه می تواند به محققان داده های خوبی را از نظر لرزه خیزی منطقه ارائه دهد.
کد مطلب 1680493

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