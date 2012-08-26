به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز یکشنبه در حاشیه تجدید میثاق اعضای هیات دولت با آرمانهای امام خمینی (ره) در حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران درباره برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد گفت: برگزاری این اجلاس با وجود تمام تبلیغاتی که در خصوص انزوای ایران در عرصه بین المللی انجام می شود نشان دهنده قدرت شکوفا شده ایران اسلامی است.

وحیدی با بیان اینکه برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد می تواند سبب اقتدار نظام در عرصه بین المللی شود، در پاسخ به این سئوال که ریاست 3 ساله ایران بر جنبش عدم تعهد را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در عرصه سیاست خارجی به دنبال توسعه عدالت و رعایت حقوق مستضعفان بوده است به همین جهت برگزاری این اجلاس می تواند زمینه مناسبی برای این آرمانها و ایفای نقش کشورمان به عنوان پیام آور صلح برای برای ملت ها ایفا کند.