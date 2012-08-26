تلفنهای خانه های استیجاری برای مسافران در شیراز قطع خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سجادیان گفت: متولی ساماندهی خانه های استیجاری در استان جامعه هتلداران و مهمانپذیران است و هرگونه فعالیت غیرمجاز توسط صاحبان این خانه ها پیگرد قانونی داشته و از طریق مراجع قضایی و نیروی انتظامی با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

رئیس جامعه هتلداران فارس تصریح کرد: تا زمانیکه ظرفیت اشغال هتلها و مهمانپذیرها تا سقف 40 درصد تکمیل نشده باشد، ضرورت استفاده از خانه های استیجاری احساس نمی شود، اما برای ایام پرازدحام جامعه هتلداران و مهمانپذیران، با همکاری اداره اماکن نیروی انتطامی و شهرداری ازظرفیت خانه ای استیجاری استفاده می کند.

بر اساس گزارش معاونت امور گردشگری اداره کل میراث فرهنگی فارس، ظرفیت اشغال هتل ها و مهمانپذیرها در تابستان جاری 61 درصد اعلام شده است.

راه اندازی اولین شرکت تعاونی صنایع دستی در شهرستان فسا

مسئول میراث فرهنگی شهرستان فسا از افتتاح اولین شرکت تعاونی صنایع دستی در این شهرستان خبر داد.

حسن محمودی با اعلام این خبر افزود: راه اندازی این طرح و همچنین یک دفتر خدمات مسافرتی، جزو اولین طرحهایی بودند که با حضور تمام مسئولان شهرستان فسا در روز پنجشنبه مورخ 2/6/1391به بهره برداری رسیدند.

محمودی با اشاره به حمایت اداره کل میراث فرهنگی فارس از توسعه ،آموزش و صادرات صنایع دستی، تصریح کرد: شرکت تعاونی صنایع دستی مذکور که تولید کننده محصولات خاتم و معرق است، اولین شرکت -تعاونی صنایع دستی در شهرستان فسا محسوب می شود که بهره برداری از این شرکت هفت مورد ایجاداشتغال رادر پی داشته است.

وی افزود: بهره برداری از یک دفتر خدمات مسافرتی با بکارگیری پنج نفر نیرو بصورت مستقیم و 12 نفر بصورت غیر مستقیم نیز از دیگر پروژه هایی بود که با هزینه ای بالغ بر500 میلیون ریال راه اندازی شده است.