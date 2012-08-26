سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله فرزانه معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: این دومین بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از واحد های تولیدی و صنعتی و معدنی مازندران در دولت های نهم و دهم است.



وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون مجلس در قالب پنج گروه به همراه نمایندگان مردم مازندران از واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی بازدید خواهند کرد، گفت: گروه نخست از شهرک صنعتی ساری، بهشهر و بندر امیر آباد بازدید می کنند.



فرزانه ادامه داد: گروه دوم از واحد نساجی قائم شهر، البرز مرکزی و شهرک صنعتی بشل، گروه سوم از شهرک صنعتی منصور کنده، ایران خودرو بابل و واحد تولیدی کمربند ایمنی مولایی بازدید خواهند کرد.



معاون برنامه ریزی استاندار مازندران ادامه داد: گروه چهارم اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از شرکت صنعتی ایمن تک، شرکت فضا و دوشه هراز در آمل و گروه پنجم از شهرک صنعتی سلمانشهر و واحد های صنعتی ناب استیل، شمال پیروز و پارس نئوپان بازدید می کنند.



وی با اشاره به اینکه میزبانی این سفر را شرکت شهرک های صنعتی مازندران برعهده دارد، ادامه داد: جلسه مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی به ریاست استاندار مازندران دوشنبه شب هفته جاری در هتل نارنجستان نور برگزار خواهد شد.



وی بیان داشت: در این جلسه نتایج بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.