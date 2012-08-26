به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که روز سوم شهریورماه در دیدار هفتاد و پنجم برابر پرسپولیس به تساوی بدون گل دست پیدا کرد، عصر امروز یکشنبه تمریناتش را در شرایطی در کمپ اختصاصی این باشگاه برگزار کرد که بازیکنانی چون جواد نکونام، مهدی رحمتی، پژمان منتظری، سیاوش اکبرپور، جانوآریو و ... غایب بودند و ساموئل و توزی نیز با تاخیر خود را به محل تمرینات رساندند.

غیبت این بازیکنان در شرایطی صورت گرفت که برخی از آبی پوشان از محقق نشدن وعده های مسئولان باشگاه برای حل مشکلات مالی گلایه داشتند. البته قرار است چک هایی که در اختیار بازیکنان قرار گرفته روز دوشنبه نقد شود تا بخشی از این مشکلات به حداقل برسد.

براساس اعلام مسئولان استقلالی حاضر در محل تمرین این تیم، بازیکنانی که غایب بودند از کادر فنی اجازه گرفته اند تا امروز را استراحت کنند. بازیکنان ملی پوش هم دلیل غیبت خود را استراحت برای حضور در اردوی تیم ملی عنوان کرده اند.

تمرین عصر یکشنبه آبی پوشان با حضور برخی بازیکنان نیمکت نشین و امیدها برگزار شد و حدود 50 هواداری هم که در محل تمرینات حضور داشتند به تشویق بازیکنان مورد نظر خود پرداختند. امیرقلعه نویی سرمربی آبی پوشان و سایر اعضای کادر فنی نیز در تمرین حضور داشتند.

تیم فوتبال استقلال قرار است روز سه شنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم پارسه برود. ضمن اینکه این تیم روز دوشنبه هفته آینده در مشهد به مصاف تیم ابومسلم خواهد رفت تا عواید این دیدار به زلزله زدگان آذربایجان اختصاص یابد.