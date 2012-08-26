پیروزی ولفسبورگ در حضور دژآگه/ بایرن مونیخ از سد تیم تازه وارد گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نخست فصل جدید مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان شب گذشته با برگزاری هفت دیدار دیگر پیگیری شد که در مهمترین بازی‌ها تیم‌های فوتبال بایرن مونیخ، ولفسبورگ، مونشن گلادباخ و نورنبرگ مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

بایرن مونیخ، نایب قهرمان فصل گذشته در زمین تیم تازه وارد گروتر فورث که نخستین دیدار تاریخ خود را در رقابت‌های بوندس‌لیگای آلمان انجام می‌داد کار سختی نداشت و موفق شد با گل‌های توماس مولر (43)، ماریو ماندزوکیچ (59) و آرین روبن (79) از سد میزبان خود بگذرد.

تیم فوتبال ولفسبورگ نیز که اشکان دژآگه، مهاجم ایرانی خود را 68 دقیقه در میدان داشت موفق شد با گل دقیقه 90 "باس داست" اشتوتکارت را در حضور 60 هزار تماشاگر این تیم از پیش رو بردارد.

- در دیگر دیدارها نیز نتایج زیر بدست آمد:

* آگسبورگ صفر - فورتونا دوسلدورف 2

* مونشن گلادباخ 2 - هوفنهایم یک

* گروتر فورث صفر - بایرن مونیخ 3

* هامبورگ صفر - نورنبرگ یک

* فرایبورگ یک - ماینتز یک

* اینتراخت فرانکفورت 2 - بایرلورکوزن یک

* اشتوتگارت صفر - ولفسبورگ یک

آخرین دیدار هفته نخست رقابت‌های بوندس‌لیگا را امشب دو تیم شالکه و هانوفر برگزار خواهند کرد.