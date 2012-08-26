اجلاس عدم تعهد به منزله کودتای دیپلماتیک علیه جهان غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن روز گذشته در گزارشی آورده است: با وجود اینکه بسیاری از تحلیلگران معتقدند توان رویارویی جنبش عدم تعهد با قدرتهای جهانی از زمان جنگ سرد کاهش پیدا کرده اما جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد با استفاده از بازتاب رسانه ای و دیپلماتیک این اجلاس نشان دهد که آمریکا در انزوای این کشور شکست خورده است.

الدستور در ادامه به مشارکت حداقل 35 تن از سران ارشد کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اجلاس تهران اشاره کرده و تاکید می کند: در این نشست برای نخستین بار از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یک رهبر مصری (محمد مرسی رئیس جمهور مصر) به تهران سفر می کند.

الدستور در ادامه برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران را به منزله کودتای دیپلمات بر جهان غرب تعبیر می کند و می نویسد: همچنین "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل با وجود فشارهای دیپلماتیک به تهران سفر می کند.

تحلیلگران معتقدند: میزبانی از اجلاس عدم تعهد و ریاست بر آن مزایای بسیاری دارد و مسئله حیاتی برای تداوم نفوذ سیاسی بر کشورهای در حال توسعه طی سه سال آتی محسوب می شود.از طرفی همواره کشور میزبان در این گونه نشستها تاثیر بسزایی بر روند مذاکرات دارد.