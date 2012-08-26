حوزه علمیه در مدیریت مسائل فرهنگی به رسانه کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادق مقدسی صبح یکشنبه در نشست با رئیس حوزه علمیه گلستان، با اشاره به فعالیت اتاق فکر این مرکز، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های روحانیون استان در اتاق فکر این مرکز در راستای افزایش محتوای اسلامی برنامه ها، از دیگر کارهای ما در صدا و سیمای گلستان است.

مقدسی در پایان بیان داشت: جهت اطلاع رسانی از فعالیت ها و برنامه های حوزه علمیه استان نیز آماده همکاری هستیم.

حجت الاسلام سید جواد محمدزاده رئیس اداره پژوهش حوزه علمیه استان گلستان، با اشاره به نقش رسانه در تبیین معارف دینی، اظهار داشت: از برنامه های خوب و مناسبی که مرکز گلستان در افطار و سحر ماه مبارک رمضان ترتیب داده بود، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

وی ضمن معرفی مدیریت حوزه علمیه گلستان و عملکرد این مرکز، به ظرفیت بالای روحانیون تبلیغی، اساتید و طلاب اشاره کرد.

رئیس اداره پژوهش حوزه علمیه استان گلستان در ادامه با ارائه چند پیشنهاد، ابراز داشت: تولید مستندهایی در خصوص فعالیت های روحانیون در راستای ارتباط با جوانان و ساخت مساجد، برگزاری میزگرد و جلسه پاسخ گویی به مسائل دینی، ساخت ویژه برنامه هایی برای مناسبت های گوناگون و همچنین معرفی شخصیت های دینی و علمای استان گلستان، چند پیشنهاد مدیریت حوزه علمیه استان برای مرکز گلستان است.

کمک قضات و کارکنان اداری دادگستری آزادشهر به هموطنان زلزله زده آذربایجان

قضات وکارکنان اداری دادگستری آزادشهر نیز همگام با مردم سایر نقاط کشور ، به هموطنان آذری کمک کردند.

رئیس دادگستری آزادشهر گفت: کارکنان این اداره ، هفت میلیون ریال از کمک های نقدی خود را به حساب 99999 سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واریز کردند.

بازاری با بیان این که میزان کمک ها اهمیت چندانی ندارد افزود : حس نوعدوستی و احساس همدردی شکل گرفته بین مردم ، ارزشمند است.

اجرای طرح اهدای کتاب به کتابخانه های مدارس علمیه استان

طرح اهدای کتاب به کتابخانه های مدارس حوزه علمیه گلستان در حال برگزاری است.

شایسته است با اهدای کتاب های خوب در ایجاد روحیه کتابخوانی و ارتقای سطح فرهنگ، آگاهی، بینش و اخلاق افراد تأثیرگذار باشیم.

علاقمندان می توانند در صورت تمایل به سهیم شدن در این طرح، آمادگی خود را از طریق شماره تماس 2249958-0171 اداره پژوهش حوزه علمیه استان گلستان اعلام و یا کتب اهدایی را به آدرس گرگان- گلشن 2- مدیریت حوزه علمیه استان گلستان ارسال کنند.