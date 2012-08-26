مردم برایم سنگ تمام گذاشتند/ اهدا جوایز در این فاصله کم غافلگیرمان کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی قهرمان دسته فوق سنگین وزن وزنه برداری بازیهای المپیک 2012 لندن در حاشیه مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران بازی های المپیک 2012 لندن تصریح کرد: اهدا جوایز و پاداش های مدالی آوری پس از این مدت زمان کمی که از المپیک گذشته است، غافلگیرمان کرد.

وی در پاسخ این سوال که در حال حاضر چه برنامه ای دارید؟ گفت: می خواهم به کارهای شخصی ام برسم و مراسم ازدواج خود را برگزار کنم.

"پس از المپیک همه چیز خوب بوده است" وی با بیان این حرف تاکید کرد: از مردم خوب کشورم تشکر می کنم که همیشه با دعاهای خود پشت ما بودند و ما مدیون تمام مردم ایران خواهیم بود. از مردم عزیر تشکر می کنم که در سالن وزنه برداری به خوبی ما را مورد حمایت قرار دادند. ضمن اینکه از همشهری های عزیزم هم تشکر می کنم که در مراسم استقبالم سنگ تمام گذاشتند.