  1. ورزش
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۴۵

هفته دوم لیگ برتر انگلیس/

چلسی از سد نیوکاسل گذشت

چلسی از سد نیوکاسل گذشت

تیم فوتبال چلسی در هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس موفق شد در خانه خود نیوکاسل را از پیش رو بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "روبرتو دی متئو" در حضور بیش از 41 هزار تماشاگر ورزشگاه استمفوردبریج موفق شدند با نتیجه 2 بر صفر از سد نیوکاسل بگذرند.

هر دو گل چلسی در نیمه نخست بازی به ثمر رسید. ابتدا "ادن آزارد"، ستاره این روزهای چلسی که تابستان امسال به این تیم آمده از روی نقطه پنالتی در دقیقه 22 آبی‌ها لندنی را پیش انداخت.

در ادامه مسابقه "فرناندو تورس" که فصل پیش به ندرت برای چلسی گلزنی می‌کرد موفق شد توپ را به تور دروازه حریف برساند تا چلسی سومین پیروزی این فصل خود را کسب کند و با 9 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار بگیرد.

کد مطلب 1680519

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