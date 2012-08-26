  1. سیاست
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۲۹

صالحی:

امیدواریم اجلاس تهران کارنامه درخشانی در جنبش عدم تعهد ثبت کند

امیدواریم اجلاس تهران کارنامه درخشانی در جنبش عدم تعهد ثبت کند

وزیر امور خارجه تاکید کرد: امیدواریم جمهوری اسلامی ایران بتواند این اجلاس را در بهترین شکل ممکن اجرا و کارنامه درخشانی در برگزاری اجلاس های این جنبش ثبت کند.

به گزارش خبرنگارمهر،علی اکبر صالحی  وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس کارشناسی شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد گفت:  اجلاس شانزدهم تا دقایقی دیگر با حضور کارشناسان ارشد عضو این جنبش آغاز می شود.

وی گفت: امروز و فردا همه اسناد به صورت تخصصی کنکاش و بررسی می شود و نتیجه آن تقدیم اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو این اجلاس خواهد شد.

صالحی گفت: وزرای خارجه نیز هفتم و هشتم شهریور پیش نویس کارشناسان ارشد را بررسی خواهند کرد و هرگونه پیشنهاد خود را نیز به این پیش نویس می افزایند.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: امیدواریم جمهوری اسلامی ایران بتواند این اجلاس را در بهترین شکل ممکن اجرا و کارنامه درخشانی در برگزاری اجلاس های این جنبش ثبت کند.

کد مطلب 1680520

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه