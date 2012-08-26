امیدواریم اجلاس تهران کارنامه درخشانی در جنبش عدم تعهد ثبت کند

به گزارش خبرنگارمهر،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس کارشناسی شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد گفت: اجلاس شانزدهم تا دقایقی دیگر با حضور کارشناسان ارشد عضو این جنبش آغاز می شود.

وی گفت: امروز و فردا همه اسناد به صورت تخصصی کنکاش و بررسی می شود و نتیجه آن تقدیم اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو این اجلاس خواهد شد.

صالحی گفت: وزرای خارجه نیز هفتم و هشتم شهریور پیش نویس کارشناسان ارشد را بررسی خواهند کرد و هرگونه پیشنهاد خود را نیز به این پیش نویس می افزایند.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: امیدواریم جمهوری اسلامی ایران بتواند این اجلاس را در بهترین شکل ممکن اجرا و کارنامه درخشانی در برگزاری اجلاس های این جنبش ثبت کند.