۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۴۴

مخالفت هند با راه حل نظامی برای سوریه

معاون وزیر خارجه با هرگونه اقدام نظامی علیه سوریه بمنظور پایان دادن به بحران در این کشور مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رانجان ماتای در گفتگو با خبرگزاری سانا سوریه هرگونه دخالت نظامی خارجی در سوریه را رد کرد و خواستار یافتن راه حلی صلح آمیز برای بحران در این کشور شد.

وی همچنین خواستار کمک جامعه جهانی برای پایان دادن به خشونت ها در این کشور و بازگشت تمامی طرفهای درگیر به پای میز مذاکرات شد.

این مقام هندی هچنین اعلام کرد که کشورش طرح شش مرحله ای سازمان ملل متحد را که از سوی کوفی عنان ارائه شده اساسی برای حل بحران در سوریه مناسب می داند.

اظهارات این مقام هند پیش از عزیمت مانموهان سینگ نخست وزیر هند به تهران برای مشارکت در جنبش غیر متعهدها صورت می گیرد. گفته می شود که در حاشیه این اجلاس سینگ قرار است با نمایندگان و رهبران عربی دیدار و با آنها در باره بحران در سوریه گفتگو کند.

