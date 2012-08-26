تالار شهر ونگار خانه شهر الوند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تالار شهر ونگار خانه شهر الوند به مناسبت هفته دولت شنبه شب با حضور احمد عجم استاندار قزوین، داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

تالار شهر ونگار خانه شهر الوند با مساحت یک هزار و 100 متر مربع با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال با آخرین تکنولوژی سیستم های صوتی و تصویری، نورپردازی به بهره برداری رسید.

بخش فیلم تالار شهر ونگار خانه شهر الوند با ظرفیت 350 نفر به منظور اجرای کلیه برنامه ها شامل: برگزاری همایش، تئاتر و کنسرت ساخته شده است.

تالار شهر ونگار خانه شهر الوند در مدت دو سال به مرحله بهره برداری رسیده است.

همچنین در پایان این مراسم استاندار قزوین از باغ برندگان شهر الوند بازدید کردند.