1600 میلیارد ریـال برای گازرسانی در ایلام هزینه شد

روح الله نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای دولت نهم تا کنون یک هزار و 656 میلیارد ریـال برای گازرسانی به استان ایلام هزینه شده است .

مدیرعامل شرکت گاز ایلام گفت: جمعیت روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در این استان تا پایان امسال به 32 درصد می رسد.

نوریان افزود: گازرسانی به روستاهای استان تا رسیدن به میانگین کشوری در طول برنامه پنجم توسعه جز مصوبه های سفرهای استانی هیئت دولت به ایلام بوده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 25 درصد از خانوارهای روستایی استان مصرف کننده گاز طبیعی هستند و عملیات اجرایی 40 روستای دیگر در دست اجراست.

نوریان افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت پذیرفته مبلغ سرمایه گذاری شده در بخش گاز استان ایلام تا پایان سال به یک هزار و 900 میلیارد ریـال افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه تا کنون هفت شهر و 70 روستا گازرسانی شده است، ادامه داد: طبق برنامه ریزی های قبلی تا پایان سال به 10 شهر و 41 روستای دیگر گازرسانی خواهد شد که این مهم تحولی اساسی در مناطق استان ایجاد می کند.

این مسئول بیان داشت: از ابتدای عملیات گازرسانی به استان تا کنون 67 هزار مشترک گاز از خدمات این شرکت بهره مند شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام اضافه کرد: از نیمه دوم سال 89 تاکنون بیش از 63 روستای استان به طور کامل عملیات گاز رسانی به آنها به اتمام رسیده و با اجرای عملیات گاز رسانی به دیگر روستاها، تحولی اساسی در مناطق روستایی استان ایجاد می کند.