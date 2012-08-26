باران تابستانی یاسوجیها و سی سختیها را غافلگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته بارش چند دقیقه ای باران به همراه رعد و برق در برخی از مناطق شهرستانهای توریستی بویراحمد و دنا، طراوتی بهاری به هوای این مناطق بخشید.

همچنین بارش باران طراوتی تازه به جنگلهای دنا که از ابتدای سال تاکنون چندین مرتبه مورد هجوم ریزگردها قرار گرفته بودند، بخشید.

در حالی شهر یاسوج و سی سخت شب گذشته باران را تجربه کردند که دمای هوا در مناطق گرمسیری استان بالای 40 درجه گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به آخرین بررسی نقشه های پیش یابی، به دلیل افزایش رطوبت بر روی دامنه های زاگرس جنوبی، طی سه روز آینده در سطح استان به ویژه در مناطق سردسیری احتمال بارش رگبار همراه با رعد و برق دور از انتظار نیست.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همین خاطر شب گذشته هم شاهد بارش رگبار و رعد و برق در مناطق سردسیری استان بودیم.

وی بیان کرد: شب گذشته در شهرهای سی سخت و یاسوج حدود دو میلیمتر باران بارید.

میزان بارندگی در یاسوج به 735 میلیمتر رسید

بهره مند اظهار داشت: میزان بارندگی طی سال جاری زراعی در یاسوج به735 و در سی سخت به 631 میلیمتر رسیده است.

وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته در یاسوج 689 میلیمتر و در سی سخت 590 میلیمتر باران باریده بود.

بهره مند بیان داشت: میانگین بارندگی بلند مدت در یاسوج 834 و سی سخت 685 میلیمتر است.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: طی روزهای آینده هم در مناطق گرمسیری استان شاهد افزایش ابر و رطوبت خواهیم بود.

وی عنوان کرد: در 24 ساعت گذشته امامزاده جعفر گچساران با 43 درجه سانتیگراد گرمترین و سی سخت با 32 درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان بودند.