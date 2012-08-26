ساماندهی 175 گلزار تک مزاره شهدا در مازندران

سعید کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 17 هزار و 287 شهید در نقاط مختلف مازندران دفن شده اند که در قالب هزار و 593 گلزار شهدا بلوک بندی شده است.



وی شمار تک مزاره های شهدا در این استان را حدود 429 مزار اعلام کرد و ادامه داد: تاکنون 36 درصد مزار مطهر گلزارشهدا در مازندران ساماندهی شدند.



معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 34 گلزار شهدای تک مزار در مازندران در دست اجرا است، افزود: پیشرفت فیزیکی این تعداد اکنون حدود 36 درصد است.



کهنسال اضافه کرد: تا پایان سال 91 با بهره برداری از طرح های در دست اجرا، ساماندهی تک مزارشهدای مازندران به حدود 74درصد افزایش خواهد یافت.



وی با بیان اینکه بودجه ساماندهی تک مزارشهدا توسط استاندای و دفتر امور روستایی استانداری تامین خواهد شد، اضافه کرد: سیاستی که اخیرا در بنیاد شهید وامور ایثارگران در پیش گرفته شده، بهسازی ومرمت بجای تخریب در دستور کار قراردارد که در صورت رضایت مندی ومشارکت آمادگی هر گونه همکاری وجود دارد.



معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران به وضعیت ساماندهی گلزارشهدا در شهرستان آمل اشاره کرد و گفت: از 209 گلزار شهدای شهرستان آمل، تاکنون 48 درصد گلزار شهدای این شهرستان ساماندهی شد.



کهنسال ابراز امیدواری کرد: در سال 92 ساماندهی گلزار شهدا در آمل با شتاب و جهش خوبی همراه خواهد بود.