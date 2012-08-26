پاکستان درباره کشته شدن فرمانده ارشد شبکه حقانی تحقیق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، پاکستان تحقیقات خود را درباره صحت خبر کشته شدن "بدرالدین حقانی" پسر بنیانگذار شبکه تروریستی حقانی را که در عملیات ترور و آدم ربایی شخصیت های مهم در افغانستان نقش به سزایی داشته است، آغاز کرد.

در صورت تایید کشته شدن بدرالدین حقانی در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان، می توان گفت که ضربه بزرگی به این سازمان که آمریکا آن را دشمن قدرتمند خود در افغانستان می داند، وارد شده است.

در همین حال دو مقام ارشد اطلاعاتی پاکستان روز گذشته اعلام کردند که به احتمال 90 درصد بدرالدین حقانی سه شنبه گذشته در وزیرستان شمالی کشته شده است.

از سوی دیگر یک مقام ارشد طالبان نیز از کشته شدن بدرالدین در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا خبر داده است اما همه این اشخاص به دلیل حساسیت موضوع نام خود را فاش نکردند.

بدرالدین حقانی فرزند سوم جلال الدین حقانی، بنیانگذار این شبکه تروریستی و یکی از دو چهره اصلی گروه حقانی است که پیچیده ترین عملیات انتحاری، بمب گذاری و ترور را در افغانستان طراحی کرده است.

اگرچه در حال حاضر سراج الدین حقانی فرزند ارشد جلال الدین حقانی رهبری این گروه را به عهده دارد، اما گفته می شود که بدرالدین حقانی فعال ‌ترین عضو این گروه بوده است.

گروه حقانی در سال‌های اخیر، بزرگترین عمیات را در افغانستان علیه ناتو و آمریکا رهبری کرده است.

بدرالدین حقانی در جمع آوری پول، رهبری عملیات و اداره فرماندهان گروه حقانی نقش قابل توجهی را ایفا کرده است.

حمله به هتل اینترکنتیننتال کابل، در ماه ژوئن ۲۰۱۱، حمله به سفارت آمریکا در کابل در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ و همچنین حمله همزمان به چند هدف مهم در شهر کابل در سال ۲۰۱۲ از اقداماتی است که گروه حقانی مسئولیت آنها را به عهده گرفته و مقام های ناتو و افغان نیز گفته اند که این حملات کار گروه حقانی بوده است.

دولت پاکستان درحالی درباره کشته شدن بدرالدین حقانی تحقیق می کند که به نوشته شبکه خبری "بی بی سی" یکی از اعضای خانواده این فرمانده ارشد شبکه حقانی و منابع محلی خبر کشته شدن وی را در حمله آمریکا به وزیرستان تایید کرده است.