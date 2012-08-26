بوسه بنا بر دستان مادر و تجلیل از مدال ‌نیاوران/ کلک نزن آقای سعیدلو!

به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران المپیکی شنبه شب در محل تالار وزارت کشور با حضور رئیس‌جمهور، وزیر ورزش، مسئولان کمیته ملی المپیک و قهرمانان و مدال آوران المپیکی ایران برگزار شد. حاشیه های این مراسم را در زیر می خوانید:

* علاوه بر 12 مدال آور ایران در سی امین دوره بازیهای المپیک، از علی مظاهری عضو تیم ملی بوکس، سعید عبدولی عضو تیم ملی کشتی فرنگی، الهه احمدی عضو تیم ملی تیراندازی و جواد محجوب عضو تیم ملی جودو نیز تجلیل شد.

* یوسف کرمی عضو تیم ملی تکواندو، هادی ساعی مرد طلایی ورزش ایران در المپیک 2008 و رسول خادم مدیر فنی و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد از جمله غایبان سرشناس این مراسم بودند.

* جواد خیابانی مجری برنامه از حضار خواست فقط ایران را تشویق کنند. این در حالی بود که برخی دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس را تشویق می کردند.

* برخی حاضران در سالن احسان حدادی را با نام احسان پرسپولیسی صدا می زدند.

* حمید سوریان و محمد بنا به شدت از سوی حضار مورد تشویق قرار گرفتند.

* رییس جمهور پس از اهدای جوایز صحبت کرد. وی از علی سعیدلو پرسید که قرار بود در بازی های آسیایی 2014 چندم شویم که سعیدلو پاسخ داد سوم و محمود احمدی نژاد با خنده گفت کلک نزن آقای سعیدلو قرار بود دوم شویم.

* علاقمندان به ورزشی که خود را به سالن محل برگزاری این مراسم رسانده بودند بیشتر از همه ورزشکاران رشته های وزنه برداری و کشتی را تشویق کردند.

* حضور مادر محمد بنا در مراسم نیز از نکات جالب بود. جایزه محمد بنا را مادرش به او داد و در سخنان کوتاهی نیز گفت محمد هر چه انجام داده به خاطر دعای خیر ملت ایران بوده است.

* سعید عبدولی عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز که با ناداوری از دور رقابتها حذف شد بارها مورد تشویق حاضران در سالن قرار گرفت.

* در این مراسم به مدال‌آوران طلایی بازی‌های المپیک 200 سکه طلا، نشان نقره 150 سکه و مدال برنز 100 سکه از سوی وزارت ورزش و جوانان اهداء شد.